Pixel introduce i riepiloghi notifiche con l’IA: cosa cambia davvero

Google ha avviato il rilascio dei riepiloghi di notifiche basati sull’intelligenza artificiale, una delle novità principali del Pixel Drop di novembre 2025. Il lancio riguarda Pixel9 e 10, con la sola esclusione del 9a, e introduce un sistema che riassume automaticamente le conversazioni più lunghe. La funzione, al momento disponibile soltanto in inglese, è pensata per aiutare chi riceve molti messaggi a capire subito cosa è importante senza aprire ogni app.

L’anteprima del riepilogo appare direttamente nella tendina delle notifiche, con una sintesi chiara del contenuto principale. Google spiega che l’obiettivo è evitare di perdere tempo a scorrere chat lunghe, specialmente in momenti di lavoro o durante attività che richiedono attenzione. L’attivazione è semplice. Basta entrare nelle impostazioni, accedere alla sezione notifiche e abilitare la funzione dedicata. Da lì si può anche gestire la lista delle app che devono essere incluse o escluse dai riepiloghi. Le prime applicazioni compatibili includono Gmail, Google Chat, Google Meet, Google Messaggi e alcune piattaforme esterne come Signal e Slack. Il sistema non produce riepiloghi quando sono presenti solo emoji, testi troppo brevi o messaggi misti in più lingue. In più, non funziona se è attivo il risparmio energetico.

Pixel anticipa nuovi miglioramenti previsti per dicembre

Google ha già confermato che la funzione verrà ampliata nelle prossime settimane. Pixel dovrebbe ottenere un sistema più evoluto per l’organizzazione delle notifiche, così da silenziare automaticamente quelle meno rilevanti. Non ci sono ancora informazioni sui tempi necessari per introdurre il supporto ad altre lingue, e considerato l’andamento recente degli aggiornamenti AI è possibile che l’attesa sia lunga.

L’arrivo dei riepiloghi segna comunque un passo importante per Pixel. Il marchio sta diventando sempre più il terreno di sperimentazione software di Google, con funzioni che puntano a migliorare la gestione quotidiana delle informazioni. La reazione degli utenti è stata immediata. Molti stanno già provando il nuovo sistema e osservano come si integri con le altre novità del Pixel Drop.

Il mese di dicembre dovrebbe portare ulteriori miglioramenti alla classificazione degli avvisi e un controllo più preciso del flusso informativo nelle notifiche. Una direzione che conferma l’intenzione di Google di trasformare Pixel nel punto di riferimento per le funzioni AI integrate e non più soltanto aggiuntive.