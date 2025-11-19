Google Chrome: arriva una nuova funzione per la versione desktop

La gestione di più schede aperte contemporaneamente rappresenta una sfida sui browser. A tal proposito, con l’ultimo aggiornamento della versione desktop di Google Chrome, tale operazione diventa più semplice. Ciò grazie alla nuova funzione Visualizzazione divisa, nota anche come Split View. La novità consente agli utenti di affiancare due schede all’interno della stessa finestra. Eliminando così la necessità di aprire finestre separate e ottimizzando così la produttività. La funzionalità permette di affiancare schede diverse e di modificarne la disposizione a piacimento. È possibile invertire la posizione delle schede o ridimensionarne una rispetto all’altra trascinando il separatore centrale. Inoltre, ogni scheda mantiene la propria autonomia. Si può modificare l’URL di una di esse o aprire una nuova scheda a schermo intero senza che le schede affiancate vengano chiuse.

Google Chrome: ecco cosa cambia per desktop

La possibilità di mantenere due schede attive affiancate facilita il confronto di informazioni, l’editing simultaneo o la consultazione di dati online. Ciò senza interrompere il flusso di lavoro. La funzione rappresenta quindi un supporto concreto per chi deve bilanciare efficienza e organizzazione digitale. Gli utenti che accedono a tale opzione possono accedere alla voce “Aggiungi scheda alla nuova visualizzazione divisa”. Ciò facendo clic con il tasto destro sull’intestazione di una scheda aperta. In caso contrario, è possibile abilitare la funzione manualmente tramite i flag del browser. Selezionando l’opzione Enabled relativa a Split View e riavviando Chrome. Per rendere l’accesso ancora più immediato, l’icona dedicata può essere fissata nella barra degli strumenti, accanto a quella degli indirizzi o al tasto Home.

L’introduzione di tale funzione su Chrome riflette la crescente attenzione dei browser moderni verso il multitasking e la gestione intelligente delle informazioni. Tali innovazioni non solo semplificano il lavoro quotidiano, ma puntano anche a rendere la navigazione web uno strumento sempre più integrato e flessibile per gli utenti. Il tutto indipendentemente dal tipo di attività svolta online.