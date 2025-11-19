Poste Mobile: la super offerta con davvero tanti giga

Al giorno d’oggi, ogni utente sicuramente all’interno del proprio smartphone ha un numero di telefono con attiva una promozione telefonica che gli permette di restare connesso con la propria vita digitale quando è lontano dal Wi-Fi domestico, ormai si tratta di un bisogno diffuso poiché restare connessi con il mondo digitale intorno a noi ci permette di svolgere varie attività e ovviamente di restare in contatto con i nostri cari, di conseguenza avere una promozione in grado di permetterci tutto ciò è di vitale importanza.

Ogni utente di conseguenza attiva una promozione che sposi bene le sue necessità da questo punto di vista e ovviamente esistono utenti diversi in base per l’appunto dei loro bisogni, ad esempio sono presenti utenti che hanno sicuramente bisogno di tantissimi gigabyte poiché magari non dispongono di un Wi-Fi domestico o perché vivono lontani da casa e non hanno attivato un’utenza per Internet, oggi proprio per venire incontro i bisogni di questi utenti vi parliamo di un’offerta decisamente interessante lanciata da poste mobile che garantisce davvero tantissimi giga.

Tanti giga per navigare

L’offerta in questione garantisce a chi decide di attivarla la bellezza di 300 GB di traffico dati in connessione 4G con minuti ed SMS completamente illimitati verso i numeri nazionali, la promozione ha un costo mensile di 11,99 € con un costo di attivazione inclusivo del costo della Sim fisica di 10 €, al momento dell’attivazione poi va effettuata una ricarica di minimo 15 € dalla quale potrete scalare il prezzo della prima mensilità, l’offerta può essere attivata direttamente dal sito Internet di poste mobile oppure presso un ufficio di poste italiane, ovviamente nel secondo caso la Sim fisica vi verrebbe consegnata immediatamente altrimenti dovrete aspettare la sua spedizione direttamente a casa vostra che comunque è inclusa nel prezzo di attivazione, se volete usufruire della connettività 5G poi potete attivare un’opzione aggiuntiva dal costo di tre euro mensili che permette di utilizzare la rete di ultima generazione.