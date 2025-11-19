Xiaomi SU7: La società sta già lavorando ad un restyling

All’incirca un paio di anni fa Xiaomi ha deciso di lanciarsi all’interno di un settore del tutto nuovo per la sua storia recente al momento che ha lanciato la sua prima automobile completamente elettrica facente parte della linea delle berline, stiamo parlando di Xiaomi SU7, un’auto che ha riscosso un successo davvero impressionante al punto che gli ordini sono schizzati fin da subito alle stelle, ora però dopo pochissimo tempo sembra che la società non si voglia accontentare e anzi da recenti indiscrezioni sembra stia già lavorando ad un restyling decisamente consistente della vettura, questo è quello che emerge da alcuni scatti in arrivo direttamente dalla Cina, dove alcuni modelli opportunamente camuffati sono stati intercettati e dai quali si può evincere qualche dettaglio in più sul futuro.

Le immagini spia

Al momento la società non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito a un possibile restar della vettura, ma allo stesso tempo arrivano alcuni scatti che inquadrano determinati modelli che lasciano pensare tutt’altro, già in passato si era vociferato di una possibile revisione che avrebbe introdotto alcuni cambiamenti di design non troppo evidenti, ma comunque palesi, nello specifico si parla di una griglia anteriore direttamente ereditata dal modello Ultra e e dell’introduzione di una batteria Kirin di seconda generazione in grado di supportare la ricarica 5C per poter effettuare i pieni di energia ancora più velocemente.

Ovviamente si tratta solo di indiscrezioni che non hanno ancora ricevuto nessun tipo di conferma, nonostante tutto però i tasselli del puzzle lasciano pensare che la direzione sia quella dal momento che in Cina molto spesso dopo due anni di commercializzazione tutti i prodotti ricevono un restyling che introduce dei cambiamenti e dei miglioramenti, non a causa l’automobile in questione si avvicina proprio ai fatidici due anni che dovrebbero segnare l’arrivo di questa versione completamente revisionata, non rimane dunque che attendere i prossimi mesi per capire se la società farà qualche tipo di annuncio o dichiarazione a riguardo.