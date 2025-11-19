Paul McCartney protesta contro l’uso dell’AI in campo musicale

In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale sta entrando nella produzione musicale, anche il silenzio può diventare dissenso. È quanto dimostra Paul McCartney, che dopo cinque anni di inattività discografica, pubblica una bonus track muta di 2 minuti e 45 secondi. La traccia, inserita nel lato B del nuovo LP Is This What We Want?, sarà disponibile su vinile a fine mese. Pur apparentemente silenziosa, è attraversata da fruscii di nastro e rumori metallici. Come a ricordare la materialità del supporto e il contatto umano con la musica. Qui il silenzio è protesta contro la possibilità che l’arte venga ridotta a dati e metriche replicabili da algoritmi.

AI e musica: ecco come risponde Paul McCartney

L’iniziativa si inserisce in un dibattito più ampio sulla riproducibilità dell’opera e sull’autorialità, già esplorato da Walter Benjamin. Nel suo celebre saggio, Benjamin rifletteva sulla perdita dell’auraticità dell’opera in un contesto in cui la riproduzione tecnica permette di moltiplicarne copie e accessi. Oggi l’AI spinge tale concetto oltre, mettendo in discussione non solo il valore delle opere, ma anche il ruolo stesso dell’artista. Quest’ultimo, infatti, rischia di diventare una presenza virtuale.

Il gesto di McCartney richiama l’importanza del corpo fisico dell’artista e dell’oggetto musicale. In tal senso, il silenzio diventa una forma di protezione dell’unicità e del valore simbolico della creazione. Ciò opponendosi alla logica commerciale che oggi può replicare qualsiasi contenuto digitale senza limiti.

Allargando lo sguardo, il caso evidenzia tensioni più profonde tra tecnologia, mercato e cultura. La possibilità di creare cantanti AI o generare brani automaticamente solleva domande sul futuro dell’arte. La figura dell’artista, così come quella dell’opera, diventa un terreno di negoziazione tra reale e virtuale. Il silenzio scelto da McCartney diventa così un gesto emblematico. Quanto proposto dall’artista ricorda che anche nell’era degli algoritmi, la creatività e l’intenzione umana restano elementi insostituibili dell’esperienza artistica, anche quando entra in gioco l’AI.