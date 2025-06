A-Pop: in arrivo nuovi cantanti AI?

L’estate 2025 potrebbe segnare un momento storico per l’industria musicale. Il prossimo tormentone potrebbe essere presentato non da un artista reale, ma da un’intelligenza artificiale. Il celebre produttore Timbaland, già noto per aver rivoluzionato il sound di intere generazioni, ha annunciato la nascita di Stage Zero. Si tratta di un’etichetta discografica interamente dedicata alla creazione di artisti generati dall’AI. Il progetto nasce in collaborazione con Suno, piattaforma specializzata nella produzione musicale tramite prompt testuali. A guidare tale nuova era c’è TaTa, la prima cantante virtuale creata da Stage Zero. Quest’ultima sarà la pioniera di un genere musicale inedito: l’A-Pop. A differenza dei “virtual idol” giapponesi come Hatsune Miku, noti per la loro estetica anime e per i concerti olografici, TaTa è concepita con un look realistico e una produzione musicale completamente gestita dall’intelligenza artificiale, dalla voce al sound.

Arriva il nuovo genere A-Pop: l’AI guiderà l’industria musicale?