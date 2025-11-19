Google ha avviato una diffusione più rapida della nuova interfaccia vocale presente nell’app dedicata alla ricerca. La novità è ora visibile anche in Italia, dove alcuni utenti hanno già notato il cambiamento. La società ha scelto un rollout graduale, gestito dal server, che potrebbe essere collegato al singolo account. La nuova grafica non è più limitata ai mercati con funzioni avanzate come la Search Live della AI Mode. Il rinnovamento punta a un’esperienza più chiara e immediata. L’utente trova il logo di Google nella parte superiore e un messaggio che segnala l’ascolto attivo. Sotto appare un arco dinamico che ripropone i colori della società.

Questa scelta sostituisce i quattro pallini e la vecchia icona animata. Anche la ricerca dei brani musicali adotta lo stesso stile, con l’arco colorato e un invito diretto all’interazione. L’utente può riprodurre, cantare o canticchiare per permettere all’app di identificare un brano. Il servizio risulta così più coerente e uniforme. Chi vuole provare in anticipo le funzioni future può aderire al programma beta. L’app riceverà quindi aggiornamenti sperimentali prima del pubblico generale. L’aggiornamento ordinario rimane invece disponibile attraverso il Play Store. Questa operazione richiede solo un semplice tap sul tasto dedicato nella pagina dell’app.

Oltre all’app di ricerca, due novità interessano anche il Google Play Store

Il rinnovamento coinvolge anche il Play Store, dove compaiono due funzioni pensate per rendere la ricerca più immediata. La prima riguarda la sezione Ricerca, che ora mostra un riquadro chiamato Ricerche di tendenza. Il riquadro indica i temi più cercati negli ultimi giorni. Indica inoltre il numero degli utenti coinvolti e la durata della tendenza.

La seconda novità riguarda le pagine delle singole app e dei giochi, dove vengono mostrati piccoli chip che filtrano i contenuti per tipologia di dispositivo. A questi chip si aggiunge ora la voce Cuffia XR. La nuova opzione serve per evidenziare contenuti dedicati ai visori compatibili con Android XR. Lo stesso chip compare nelle aree App e Giochi, all’interno della categoria Altri dispositivi. Questa miglioria punta a supportare i futuri prodotti pensati per la realtà estesa. Per verificare l’ultima versione dello store, basta aprire il proprio profilo dalla pagina principale. Occorre poi seguire il percorso Impostazioni, Informazioni e Aggiorna Play Store. L’aggiornamento avviene quindi in modo immediato. L’utente mantiene così una piattaforma sempre aggiornata.