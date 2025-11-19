Ad
Nuova interfaccia vocale nell’app di ricerca: Google accelera la distribuzione in Italia

Sbarca per tutti l’aggiornamento che rinnova ricerca vocale e identificazione musicale nell’app dedicata.

scritto da Manuela Poidomani 2 Minuti lettura
app di ricerca vocale

Google ha avviato una diffusione più rapida della nuova interfaccia vocale presente nell’app dedicata alla ricerca. La novità è ora visibile anche in Italia, dove alcuni utenti hanno già notato il cambiamento. La società ha scelto un rollout graduale, gestito dal server, che potrebbe essere collegato al singolo account. La nuova grafica non è più limitata ai mercati con funzioni avanzate come la Search Live della AI Mode. Il rinnovamento punta a un’esperienza più chiara e immediata. L’utente trova il logo di Google nella parte superiore e un messaggio che segnala l’ascolto attivo. Sotto appare un arco dinamico che ripropone i colori della società.

Questa scelta sostituisce i quattro pallini e la vecchia icona animata. Anche la ricerca dei brani musicali adotta lo stesso stile, con l’arco colorato e un invito diretto all’interazione. L’utente può riprodurre, cantare o canticchiare per permettere all’app di identificare un brano. Il servizio risulta così più coerente e uniforme. Chi vuole provare in anticipo le funzioni future può aderire al programma beta. L’app riceverà quindi aggiornamenti sperimentali prima del pubblico generale. L’aggiornamento ordinario rimane invece disponibile attraverso il Play Store. Questa operazione richiede solo un semplice tap sul tasto dedicato nella pagina dell’app.

Oltre all’app di ricerca, due novità interessano anche il Google Play Store

Il rinnovamento coinvolge anche il Play Store, dove compaiono due funzioni pensate per rendere la ricerca più immediata. La prima riguarda la sezione Ricerca, che ora mostra un riquadro chiamato Ricerche di tendenza. Il riquadro indica i temi più cercati negli ultimi giorni. Indica inoltre il numero degli utenti coinvolti e la durata della tendenza.

La seconda novità riguarda le pagine delle singole app e dei giochi, dove vengono mostrati piccoli chip che filtrano i contenuti per tipologia di dispositivo. A questi chip si aggiunge ora la voce Cuffia XR. La nuova opzione serve per evidenziare contenuti dedicati ai visori compatibili con Android XR. Lo stesso chip compare nelle aree App e Giochi, all’interno della categoria Altri dispositivi. Questa miglioria punta a supportare i futuri prodotti pensati per la realtà estesa. Per verificare l’ultima versione dello store, basta aprire il proprio profilo dalla pagina principale. Occorre poi seguire il percorso Impostazioni, Informazioni e Aggiorna Play Store. L’aggiornamento avviene quindi in modo immediato. L’utente mantiene così una piattaforma sempre aggiornata.

Determinazione, passione ed entusiasmo sono i tre aggettivi che mi contraddistinguono nella vita e nel lavoro. Laureata in Linguaggi dei media e con un Master in Critica Giornalistica, ho intrapreso un percorso nel mondo della comunicazione, maturando competenze specifiche oltre che di media marketing. Sono una conduttrice televisiva, speaker radiofonica, sono stata autrice dei miei stessi programmi e scrivo di tutto e di più da quando ne ho memoria. Ho svolto corsi di teatro, canto, danza e recitazione e ho praticato per dieci anni pattinaggio artistico di gruppo a livello agonistico, partecipando a competizioni nazionali ed europee.