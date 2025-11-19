Riforma Ue dei cookie: verso un web senza banner invadenti e con controlli centralizzati

La nuova riforma Ue dedicata ai cookie punta a rendere più trasparente e meno caotica l’esperienza di navigazione online. Il Digital Omnibus introduce un’interfaccia di consenso semplificata basata su un pulsante single-click, attraverso il quale sarà possibile accettare o rifiutare tutti i cookie con un’unica azione. Le pagine web avranno l’obbligo di rendere questa opzione immediatamente visibile, evitando interfacce fuorvianti e garantendo che il rifiuto sia semplice quanto l’accettazione. L’obiettivo è eliminare configurazioni che negli anni hanno reso il consenso informato un concetto quasi teorico.

La normativa definisce anche criteri di design precisi, volti a evitare modalità che spingono inconsciamente verso il “sì” rendendo più complesso il “no”. La Commissione ribadisce che il nuovo modello non indebolisce il quadro del GDPR, ma lo rafforza: meno clic, più chiarezza e un controllo effettivo sulle tecnologie installate nei dispositivi.

Una whitelist per gli usi considerati “benigni”

La riforma introduce inoltre una whitelist dedicata ai casi che non comportano rischi rilevanti per la privacy. Tra questi rientrano i cookie per le statistiche aggregate o per le misurazioni di audience, strumenti fondamentali per media e servizi online. Per tali categorie non sarà più necessario alcun banner, con una conseguente riduzione di pop-up e un miglioramento significativo della fruibilità del web. Una misura che punta a distinguere ciò che è davvero invasivo da ciò che serve al funzionamento delle piattaforme.

Le nuove linee confluiscono direttamente nel quadro del GDPR e prevedono sanzioni che possono raggiungere il 4% del fatturato globale in caso di violazioni. Una continuità normativa che assicura un’applicazione omogenea in tutta l’Unione europea, evitando differenze procedurali tra Paesi.

Un percorso legislativo che ridisegna l’esperienza online

Nel presentare la riforma, la Commissione sottolinea che il problema non è la protezione dei dati in sé, ma l’eccesso di richieste replicate su ogni sito, che porta molti utenti a cliccare in modo non consapevole pur di proseguire la navigazione. Le nuove regole mirano quindi a restituire centralità all’utente attraverso una gestione centralizzata del consenso, riducendo il rumore digitale e mantenendo le stesse tutele previste dal GDPR.

La proposta passa ora al vaglio del Parlamento europeo e degli Stati membri. Se approvata, rappresenterà una svolta importante per la privacy online e potrà contribuire a creare un web più lineare, coerente e comprensibile per tutti.