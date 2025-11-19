Mercedes AMG SL verso il restyling, nuove foto dell’auto camuffata

Nuove immagini, emerse online da diverse fonti, confermano che la Mercedes-AMG SL sta affrontando i primi test su strada con prototipi volutamente camuffati, suggerendo un restyling in arrivo per il modello del 2026-2027. Anche se molti dettagli sono nascosti, alcune modifiche emergono chiaramente.
Cosa cambia secondo le foto trapelate online
- Griglia anteriore rivista
Il frontale mostra una nuova griglia: più profonda, con linee ridisegnate, che spinge la parte inferiore dietro la targa. Secondo gli esperti, questo richiederà un paraurti completamente rinnovato e potrebbe includere prese d’aria laterali più aggressive, anche se il camuffamento non consente di vederle completamente.
Luci DRL aggiornate
Anche se i fari sembrano conservare la forma di base, è probabile che la grafica dei LED venga rivista. Le nuove foto suggeriscono la presenza di DRL ridisegnate, che daranno un look più moderno e tecnologico.
Design più moderno
Il mimetismo non copre solo la griglia, ma anche alcune linee del corpo dell’auto. Questo lascia intendere un restyling che non si limita ad alcuni ritocchi, ma vuole dare una sensazione di maggiore maturità visiva, pur mantenendo la sportività tipica dell’SL AMG.
Cosa non sembra cambiare
Sagoma della carrozzeria: i prototipi mantengono il profilo slanciato e la silhouette da roadster, suggerendo che non ci sarà un cambiamento radicale nelle proporzioni.
Tetto: sembra confermata la struttura attuale, senza un passaggio a soluzioni completamente nuove come tetti rigidi inediti e simili.
Interni: non ci sono conferme visive di schermi “superscreen” a tutta larghezza, il che lascia pensare che il cruscotto potrebbe restare abbastanza simile a quello attuale. O forse presenta delle caratteristiche inedite ma impossibili da intercettare dalle foto dei modelli camuffati.
Tempistiche del debutto
Il nuovo restyling sembra destinato a debuttare tra il 2026 e il 2027, in linea con il ciclo di aggiornamento tipico di Mercedes-AMG. Il nuovo look potrebbe anche introdurre piccoli aggiornamenti tecnici o di sistema multimediale, oltre alle modifiche estetiche.