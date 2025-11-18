WhatsApp introduce lo shake to report per semplificare le segnalazioni dei problemi

WhatsApp continua a sperimentare nuove soluzioni per migliorare l’esperienza d’uso, e una delle ultime novità individuate nella beta Android punta proprio a rendere più intuitivo il sistema di segnalazione. Nella versione 2.25.34.6 compare lo shake to report, una funzione che permette di avviare rapidamente una segnalazione semplicemente scuotendo lo smartphone in qualsiasi schermata dell’app. L’idea è quella di ridurre i passaggi necessari per chiedere supporto, evitando di cercare voci nascoste nei menu.

Una volta attivato il gesto, sullo schermo appare il pannello dedicato all’invio della segnalazione. Dopo aver confermato l’intenzione di procedere, l’app cattura automaticamente un’istantanea della schermata in cui si è verificato il problema, allegandola al modulo in cui descrivere l’anomalia. Lo screenshot resta comunque facoltativo e può essere rimosso prima dell’invio. Per garantire la tutela delle aree sensibili, WhatsApp evita catture in sezioni che potrebbero mostrare informazioni private.

Controlli disponibili e diffusione graduale

Secondo quanto segnalato dagli analisti di wabetainfo.com, lo shake to report potrà essere disattivato dalle impostazioni dell’app. La scelta appare sensata, anche se il rischio di attivazioni involontarie è considerato minimo: si tratta di un gesto che richiede un movimento deciso, poco probabile durante un utilizzo normale dello smartphone. Il principale vantaggio rimane la possibilità di inviare feedback senza interrompere l’attività in corso o navigare tra opzioni meno immediate.

Funzioni basate su un gesto simile sono già presenti in altre applicazioni, dove vengono utilizzate per inviare feedback o eseguire operazioni rapide. Nel caso di WhatsApp, la novità è attualmente disponibile solo per una parte degli utenti iscritti al programma beta, e viene distribuita in modo progressivo. Non ci sono indicazioni precise su un possibile debutto nella versione stabile, dato che molte funzioni in fase di test richiedono ulteriori verifiche prima di arrivare al pubblico globale.