BYD Denza Z: ecco la nuova sportiva elettrica che sfida Porsche

La nota società dedita alle auto elettriche cinese BYD Portando avanti lo sviluppo di una nuova super elettrica davvero molto potente che punta a inserire prepotentemente il nome dell’azienda in questa fascia del mercato, la linea si chiama Denza e il modello Z è attualmente in fase di test al circuito del Nurburgring, A confermarlo è stato un portavoce della società stessa che ha sottolineato come l’azienda sia entusiasta di testare questa nuova vettura, che è il frutto del lavoro di migliaia di ingegneri che si sono impegnati a rendere la vettura competitiva in una fascia del mercato dominata da nomi di altissimo livello.

Competizione con Porsche

La vettura in questione per design è caratteristiche vuole competere con nomi di livello tra cui spiccano sicuramente i modelli come la Porsche Cayman e la Porsche 911, non a caso il design richiama fortemente i modelli appartenenti a questi segmenti, la vettura ha già dato dei segnali di sé grazie ad alcuni test in pista e mostra la presenza di una griglia anteriore decisamente ampia con due prese d’aria generose, il tutto unito ad un ampio splitter anteriore, oltre ad una coppia di piccoli flap sotto il paraurti.

Sul posteriore invece è presente un’ampia ala fissa insieme ad un importante diffusore, per il resto sappiamo che la vettura è figlia di Wolfgang Egger, ex responsabile del design Audi e si dice che adotterà la tecnologia Disus-M di BYD.

Nello specifico, stiamo parlando di un telaio intelligente in grado di adattarsi alle condizioni di strada in tempo reale con un tempo di risposta di appena 10 ms, per il resto la vettura incorpora sotto il cofano tre motorini elettrici che erogheranno all’incirca 1000 cavalli di potenza, come se non bastasse, alcune voci di corridoio annunciano che la vettura sarà disponibile anche in una variante spider del tutto inedita.