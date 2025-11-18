Mini PC Chuwi, è un AFFARE a questo prezzo, solo su Aliexpress

Un fantastico mini PC è al momento disponibile all’acquisto sul noto store di shopping online Aliexpress ad un prezzo fantastico. Ci stiamo riferendo al mini PC UBOX del produttore tech CHUWI. Quest’ultimo è infatti proposto sullo store con uno sconto davvero sorprendente che ne ha letteralmente abbattuto il prezzo. Gli utenti, in questo modo, potranno portarselo a casa ad un ottimo prezzo di soli 219,61 euro. La spedizione è inclusa nel prezzo e parte dalla Spagna, con consegna prevista tra il 22 e il 26 novembre 2025. Tutti gli interessati lo potranno acquistare seguendo direttamente QUESTO LINK.

Aliexpress, questo fantastico mini PC ad un prezzo favoloso, è un occasione

Questo mini PC a marchio CHUWI è davvero eccezionale a questo prezzo solo sullo store online Aliexpress. Nonostante questo prezzo, il mini PC in questione è davvero prestante. Le prestazioni sono infatti ai massimi livelli. Sotto al cofano batte infatti uno dei processori più potenti a marchio AMD. Si tratta del soc AMD Ryzen 5 6600H. Quest’ultimo viene proposto in un unico taglio di memoria sorprendente, con 16 GB di memoria RAM DDR5 e fino ad addirittura 512 GB di storage interno di tipo SSD.

Come sistema operativo, a bordo troviamo poi installato Windows 11 Pro, con tutte le sue feature. Sono inoltre presenti numerose porte su questo mini PC, tra cui due porte USB di tipo A 3.2 e una porte USB di tipo A 2.2. Il mini PC è poi in grado di supportare l’uscita video in 4K.

