Google Pixel

Dopo mesi di test, la nuova app My Pixel è finalmente in rollout anche in Italia. L’aggiornamento, attivato lato server da Google, introduce un’interfaccia completamente ridisegnata e un approccio più centralizzato alla gestione dei dispositivi della linea Pixel. Non si tratta solo di un cambio estetico: l’app ora unisce in un unico spazio informazioni, consigli, supporto tecnico e accesso diretto al Google Store, rendendo più semplice la vita agli utenti dell’ecosistema made in Mountain View.

Un nuovo layout con quattro tab principali

Il restyling della schermata principale è la prima cosa che salta all’occhio. Nella parte bassa compaiono quattro sezioni principali — Home, Suggerimenti, Assistenza e Store — pensate per raccogliere tutto ciò che riguarda il mondo Pixel in un’unica app.

Home : il fulcro dell’esperienza. Qui si trovano news, aggiornamenti di sistema, promozioni e — non senza sorpresa — anche pubblicità di altri prodotti Google, come auricolari Pixel Buds o smartwatch Pixel Watch.

: il fulcro dell’esperienza. Qui si trovano news, aggiornamenti di sistema, promozioni e — non senza sorpresa — anche pubblicità di altri prodotti Google, come auricolari Pixel Buds o smartwatch Pixel Watch. Suggerimenti : è la naturale evoluzione della vecchia app Pixel Tips, ora integrata in My Pixel. Contiene guide interattive e brevi tutorial per aiutare i nuovi utenti a scoprire le funzioni del proprio dispositivo, dall’uso della fotocamera ai comandi vocali di Gemini.

: è la naturale evoluzione della vecchia app Pixel Tips, ora integrata in My Pixel. Contiene guide interattive e brevi tutorial per aiutare i nuovi utenti a scoprire le funzioni del proprio dispositivo, dall’uso della fotocamera ai comandi vocali di Gemini. Assistenza : la sezione più utile in caso di problemi tecnici. Oltre alle soluzioni automatiche, offre supporto AI per la diagnosi rapida di errori e, nei casi più complessi, la possibilità di contattare direttamente il team di assistenza Google o prenotare una riparazione.

: la sezione più utile in caso di problemi tecnici. Oltre alle soluzioni automatiche, offre supporto AI per la diagnosi rapida di errori e, nei casi più complessi, la possibilità di contattare direttamente il team di assistenza Google o prenotare una riparazione. Store: l’area commerciale integrata. Permette di acquistare smartphone, accessori e altri dispositivi dell’ecosistema Pixel, confrontare modelli, monitorare ordini e accedere a eventuali promozioni in corso.

L’obiettivo è evidente: trasformare My Pixel in un hub unico per tutto ciò che riguarda l’esperienza d’uso, la manutenzione e l’acquisto dei prodotti Google.

Rollout graduale e attivazione lato server

Il rollout della nuova interfaccia non avviene tramite aggiornamento del Play Store, ma tramite attivazione remota da parte di Google. Questo significa che anche chi ha già installato l’ultima versione dell’app potrebbe non visualizzare subito la nuova struttura: la funzione viene abilitata progressivamente a livello di account. In ogni caso, il rilascio globale è in corso e nei prossimi giorni tutti gli utenti italiani dovrebbero ricevere la nuova organizzazione.

Una novità anche per lo Store: arriva “I tuoi dispositivi”

Parallelamente al rilascio di My Pixel, Google ha introdotto anche in Italia la nuova sezione “I tuoi dispositivi” all’interno del proprio Store ufficiale. È un’area che raccoglie tutti i prodotti collegati al proprio account Google, dai telefoni Pixel ai tablet, dagli auricolari ai dispositivi smart home. In pratica, un pannello di controllo unico per monitorare garanzie, aggiornamenti, ordini e persino lo stato di riparazioni o sostituzioni.