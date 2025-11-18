Galaxy Book5 Edge 5G: ufficiale il nuovo notebook

La mobilità è sempre più al centro delle scelte dei consumatori di tecnologia. A tal proposito, Samsung risponde a tale esigenza con un nuovo protagonista nel segmento dei notebook. Si tratta del nuovo Galaxy Book5 Edge 5G. Tale modello si distingue nella famiglia Galaxy Book5 per l’integrazione del 5G, una caratteristica che permette di essere sempre connessi ovunque. Il centro del Galaxy Book5 Edge 5G è la piattaforma Qualcomm Snapdragon X X1-26-100, con CPU octa-core a 3 GHz, grafica Adreno e unità di elaborazione AI Hexagon. La quale è studiata per ottimizzare prestazioni ed efficienza energetica. Lo schermo IPS da 15,6 pollici offre una risoluzione Full HD. Con trattamento anti riflesso e regolazione automatica della luminosità. La dotazione hardware include 16 GB di RAM LPDDDR5X e 512 GB di archiviazione eUFS. Mentre il comparto audio sfrutta due speaker da 1,5 watt. Supportati da Dolby Atmos. Affiancati da due microfoni e una webcam da 2 MP.

Samsung presenta il nuovo Galaxy Book5 Edge 5G

Riguardo il design, il dispositivo combina sottigliezza e leggerezza. Ciò con dimensioni di 356,6 x 229,8 x 15,5 mm e un peso di 1,66 kg. L’attenzione alla connettività è un elemento chiave del modello. Oltre al 5G Sub6, il notebook supporta Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, completato da un set di porte versatile. Sono disponibili, infatti, HDMI 2.1 fino a 4K@60Hz, USB 3.2, due porte USB 4.0, lettore microSD e jack combo microfono/audio. La sicurezza è garantita da un lettore di impronte digitali. Mentre la tastiera comprende anche il tastierino numerico. La batteria da 61,2 wattora offre fino a 27 ore di riproduzione video. Con ricarica rapida USB-C fino a 65 watt che consente di raggiungere il 43% in mezz’ora. Il sistema operativo di serie è Windows 11 Home, arricchito dai servizi e dalle applicazioni Samsung.

Al momento. il modello è disponibile solo nel Regno Unito, in un unico taglio di memoria e colorazione. Il prezzo è di 949 sterline, circa 1.070 euro al cambio attuale. L’arrivo di tale nuovo dispositivo Samsung sottolinea come la diffusione delle reti mobili avanzate stia influenzando il mercato dei computer portatili.