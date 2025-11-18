Apple e OpenAI: continua la causa legale con Musk

Si è riacceso il dibattito sul ruolo delle grandi piattaforme nel settore dell’intelligenza artificiale e sulle dinamiche della concorrenza digitale. A tal proposito, è emblematica la vicenda legale che coinvolge Elon Musk, Apple e OpenAI. Un giudice federale statunitense ha respinto la richiesta di Cupertino di archiviare immediatamente la causa. Aprendo così una fase istruttoria più lunga e approfondita. Secondo il giudice Mark Pittman, infatti, servono ulteriori documenti e chiarimenti prima di poter valutare eventuali responsabilità. La controversia nasce dalle accuse di Musk secondo cui Apple e OpenAI avrebbero collaborato per limitare la visibilità di applicazioni concorrenti a ChatGPT sull’App Store. Ostacolando così la diffusione del suo chatbot Grok, lanciato da xAI. Nonostante il prodotto fosse pronto al debutto, Musk ha denunciato che le pratiche delle due aziende avrebbero impedito al suo servizio di raggiungere un pubblico più ampio. Sollevando interrogativi sulla neutralità e imparzialità delle piattaforme digitali più influenti.

OpenAI e Apple: ecco i dettagli della causa con Elon Musk

Cupertino ha respinto ogni addebito, sostenendo che il funzionamento dell’App Store si basa su criteri oggettivi, algoritmi trasparenti e liste curate da esperti. Anche Sam Altman, CEO di OpenAI, ha preso posizione contro le accuse, citando presunte manipolazioni degli algoritmi di X da parte di Musk a danno di piattaforme concorrenti.

Il rigetto della richiesta di archiviazione segna un passaggio importante. La decisione del giudice evidenzia come le controversie nel mondo della tecnologia moderna richiedano valutazioni complesse e multidimensionali. Le quali coinvolgono aspetti legali, economici e strategici. Oltre al caso specifico, la vicenda solleva interrogativi più ampi sul futuro dell’intelligenza artificiale. Ed anche sul potere delle piattaforme digitali e sulla regolamentazione della concorrenza nel mercato tecnologico globale. La battaglia legale tra Musk, Apple e OpenAI potrebbe diventare un punto di riferimento per discutere i confini tra innovazione, competizione e responsabilità aziendale nel panorama digitale contemporaneo.