Volkswagen T-Roc R debutterà nel 2027: ecco i dettagli

Il segmento dei crossover compatti continua a evolversi. A tal proposito, Volkswagen ha recentemente svelato la seconda generazione della T-Roc. Un modello che ha già conquistato il pubblico grazie al design contemporaneo e alla versatilità. Il debutto della nuova gamma è avvenuto alla fine di agosto, ma non è ancora completo. Tra le versioni più attese figura la T-Roc R. Si tratta della versione sportiva che promette prestazioni elevate e dettagli estetici distintivi. La sua presentazione ufficiale è prevista solo nel 2027, lasciando tempo di scoprire gradualmente le novità. Alla base della nuova T-Roc R ci sarà la piattaforma MQB Evo. Anche se i prototipi mostrati finora erano camuffati, alcuni dettagli emergono già con chiarezza. I paraurti anteriori e posteriori avranno linee più aggressive. Mentre i cerchi in lega da 20 pollici con finitura scura contribuiranno a enfatizzare il carattere sportivo del crossover. L’abitacolo seguirà il design della nuova T-Roc, con personalizzazioni dedicate come grafica speciale per strumentazione digitale e infotainment, sedili sportivi e volante dal look dinamico.

In arrivo la nuova Volkswagen T-Roc R

Le indiscrezioni sul motore parlano di un 2 litri turbo a quattro cilindri, lo stesso della Golf R. Il quale è in grado di erogare circa 333 CV. L’unità sarà aggiornata con un sistema Mild Hybrid per ottimizzare consumi ed emissioni. Rispettando così le future norme Euro 7. La trazione sarà integrale e il cambio a doppia frizione a 7 rapporti. Nei prossimi mesi ci si attende la pubblicazione delle prime foto spia, che permetteranno di osservare il modello in prova su strada. Un’occasione che permetterà di scoprire ulteriori dettagli sul design finale.

La T-Roc R rappresenta un tassello strategico nella gamma Volkswagen, evidenziando come il marchio punti a unire estetica, tecnologia e prestazioni. Non si tratta solo di una versione più potente. Il modello vuole rispondere alle esigenze di chi cerca un crossover compatto con un carattere sportivo. Senza trascurare l’attenzione all’efficienza e alle normative ambientali. L’arrivo nel 2027 segna anche una prospettiva più ampia sul mercato dei crossover, sempre più competitivo e orientato a combinare stile, innovazione e sostenibilità.