Android 16

Con Android 16, Google mette mano a una delle aree più delicate per la privacy degli utenti: la geolocalizzazione. La novità riguarda la modalità “approssimativa”, quella che dovrebbe fornire alle app solo un’indicazione generica della posizione dell’utente senza svelarne le coordinate esatte. Fino a oggi, però, questa protezione si rivelava inefficace in un caso specifico — e tutt’altro che raro: le zone rurali o scarsamente popolate, dove anche un raggio di tre chilometri può bastare per individuare con precisione chi si trova in quell’area. Con l’ultimo aggiornamento, Android corregge finalmente il tiro.

Privacy dinamica: cambia la precisione in base alla densità abitativa

La modifica introdotta da Google prende il nome di density-based coarse locations, ovvero localizzazioni approssimative basate sulla densità di popolazione. Il funzionamento è semplice: Android analizza la densità demografica della zona in cui si trova il dispositivo e adatta automaticamente il livello di approssimazione della posizione fornita alle app. In pratica, chi si trova in una grande città continuerà a essere localizzato con un margine di errore di circa tre chilometri quadrati, sufficiente a mantenere l’anonimato tra migliaia di persone. Ma se ci si sposta in una zona di campagna o in un piccolo centro, Android aumenterà automaticamente il raggio d’imprecisione, restituendo coordinate ancora più vaghe per evitare che l’utente possa essere identificato. L’obiettivo è garantire un livello di privacy uniforme ovunque, eliminando il rischio che chi vive fuori dai grandi centri sia più esposto.

Il bug che vanificava la protezione

Finora, Android applicava la stessa soglia di approssimazione ovunque, senza tenere conto del contesto geografico. Nelle metropoli, la misura funzionava perfettamente: sapere che un utente si trovava “nel raggio di 3 km” a Milano o Roma significava praticamente nulla. In un borgo con poche centinaia di abitanti, invece, quella stessa stima poteva restringersi a due strade, una scuola e un supermercato — dati più che sufficienti per risalire alla persona. Una falla che, di fatto, trasformava la modalità “approssimativa” in un falso senso di sicurezza. Con Android 16, Google ha finalmente affrontato il problema alla radice.