Apple iPhone Air è al MINIMO STORICO su Amazon: il prezzo è assurdo

Apple iPhone Air rappresenta la risposta di Apple alle richieste degli utenti, interessati a dispositivi sempre più sottili e facili da trasportare, un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista, tra cui le specifiche tecniche di ultima generazione, ma che allo stesso tempo nasconde al proprio interno un design iconico e unico nel proprio genere. La promozione di questi giorni su Amazon è sicuramente una delle migliori in circolazione, ed è subito da cogliere al volo.

La prima cosa che notiamo osservandone la scheda tecnica sono chiaramente dimensioni inferiori alla media, l’occhio viene catturato dalla presenza di uno spessore di soli 5,64 millimetri, con peso di 165 grammi, risultando uno smartphone che si può tranquillamente portare nella tasca dei pantaloni, senza andarvi ad appesantire più di tanto. Nulla toglia al display, che addirittura è più grande dei fratelli maggiori, essendo un Super Retina XDR OLED da 6,5 pollici di diagonale, con risoluzione di 1260 x 2736 pixel, un refresh rate a 120Hz con protezione Ceramic Shield 2 e densità di 460 ppi.

Sotto il cofano possiamo trovare un processore di ultima generazione, trattasi del nuovissimo Apple A19 Pro, esa-core con una frequenza di clock elevata, ma anche una GPU Apple 5-core con 8GB di RAM e memoria interna che varia in relazione alla variante selezionata (e non è nemmeno espandibile).

Apple iPhone Air, che prezzo assurdo su Amazon

Apple iPhone Air è lo smartphone da acquistare se volete entrare nel mondo dell’azienda di Cupertino, senza spendere cifre eccessivamente elevate, e allo stesso tempo siete alla ricerca di uno smartphone sottile e leggero. Il suo prezzo di listino di 1239 euro viene fortemente ridotto di circa 100 euro, in modo tale da arrivare a poter spendere in finale solamente 1149 euro. Ordinatelo subito a questo link.