Volkswagen T-Roc domina il mercato europeo di agosto 2025

Agosto 2025 segna un mese positivo per il mercato auto europeo. Secondo i dati forniti da Jato Dynamics, sono state immatricolate ben 790.177 vetture, in aumento del 5% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. A trainare la crescita hanno contribuito diversi mercati, come Germania, Polonia, Spagna e Austria. In forte rialzo anche le immatricolazioni di auto elettriche, che hanno registrato un aumento del 27%, raggiungendo una quota di mercato del 20,2%.

Da inizio anno, il totale delle BEV vendute in Europa ammonta a circa 1,5 milioni di unità. Anche le ibride plug-in hanno vissuto un agosto particolarmente positivo. Parliamo infatti di 83.900 immatricolazioni e una quota del 10,6%.

Volkswagen T-ROC: un primato indiscusso

Sul podio delle vendite complessive emerge la Volkswagen T-Roc. Quest’ultima infatti con 14.693 immatricolazioni ha superato la Dacia Sandero e la Toyota Yaris Cross. Un ottimo periodo anche per gli altri modelli del gruppo-Volkswagen, come Tiguan e Golf, e la Renault Clio, stabile con oltre 12.000 unità. Sul fronte elettrico la Tesla Model Y resta l’auto più venduta. Essa registra un totale di 8.330 immatricolazioni, seppur in calo del 37% rispetto ad agosto 2024. La seguono la nuova Skoda Elroq e la TeslaModel 3, entrambe oltre quota 6.000 unità. Invece Volkswagen piazza ben tre modelli nella top 10 BEV, quali ID.3, ID.4 e ID.7, tutti in crescita.

Auto cinesi in forte ascesa: superate Audi e Renault

Uno dei dati più interessanti del mese riguarda però la presenza dei marchi cinesi. Le immatricolazioni hanno infatti superato quota 43.500 unità, in crescita del 121% rispetto ad agosto 2024. Un risultato che porta complessivamente i brand cinesi oltre i volumi di case storiche come Audi e Renault. I cinque marchi principali, MG, BYD, Jaecoo, Omoda e Leapmotor, rappresentano da soli l’84% delle vendite complessive.

Le performance di MG, capace di immatricolare più auto nuove di Tesla e FIAT, e di BYD, che ha superato Suzuki e Jeep, confermano una tendenza precisa. I consumatori europei guardano sempre di più ai marchi emergenti cinesi, attratti da prezzi competitivi e tecnologie aggiornate. Anche i PHEV cinesi entrano tra i più venduti. Nella top 10 del mese infatti figurano modelli come BYD Seal U, Jaecoo J7 e MG HS.

Agosto 2025 segna quindi un mercato in trasformazione, dove la spinta verso l’elettrificazione si accompagna a una diversificazione dei brand protagonisti, con i costruttori cinesi pronti a ritagliarsi uno spazio sempre più ampio.