Apple saluta Jeff Williams e chiude una fase storica della sua storia

L’addio di Jeff Williams segna un momento di svolta per Apple. Venerdì, l’ uomo, ha lasciato Apple Park dopo oltre venticinque anni di attività, chiudendo una carriera iniziata nel 1998 durante la rinascita voluta da Steve Jobs. Nel tempo Williams ha guidato la costruzione della rete logistica globale, seguito la nascita dell’AppleWatch e sostenuto lo sviluppo dei progetti legati alla salute digitale. Ha affiancato Tim Cook in modo costante, diventando uno dei pilastri più solidi della struttura operativa. Anche dopo l’annuncio della pensione, la sua presenza è rimasta centrale fino agli ultimi giorni, soprattutto nel coordinamento del design.

Il passaggio di consegne verso Sabih Khan era stato pianificato da mesi, ma l’uscita effettiva di Williams rende ora concreta una transizione molto rilevante. Il suo contributo, spesso lontano dai riflettori, ha definito lo stile con cui Apple ha gestito i suoi anni di espansione. La chiusura di questa lunga fase apre un capitolo nuovo nella gestione interna e nelle dinamiche dell’azienda.

Apple guarda al futuro e riapre il tema della successione di Tim Cook

Con il ritiro di Williams l’attenzione si sposta su Sabih Khan, figura stimata e già da tempo parte del vertice operativo di Apple. A 59 anni, Khan è considerato un dirigente capace di gestire complessità elevate, qualità indispensabile per mantenere la stabilità della struttura costruita negli anni. Dal 2019 ricopre il ruolo di Senior Vice President delle operazioni e la sua nomina rientra in una scelta di continuità. L’uscita di Williams, però, riaccende un tema destinato a dominare i prossimi anni, ossia la successione al ruolo di CEO.

Tim Cook non ha mai indicato un candidato diretto e, pur avendo dichiarato nel 2021 di voler lasciare entro dieci anni, non ci sono segnali di un abbandono imminente. Le ipotesi interne ricadono spesso su tre dirigenti chiave: Craig Federighi, John Ternus e Greg Joswiak. Tutti rappresentano la cultura Apple e hanno vissuto molte stagioni dell’azienda. L’assenza di Williams da questo contesto modifica i possibili equilibri futuri e apre nuove domande su come Apple intenda preparare il ricambio al vertice senza creare discontinuità.