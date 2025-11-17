RTX 50 Super: si teme la cancellazione per carenza di chip VRAM

Una nuova voce di corridoio trapelata di recente da una fonte generalmente molto affidabile ha annunciato che in tutta probabilità le schede di media generazione appartenenti alla famiglia RTX 50 che poi dovrebbero fregiarsi dell’aggettivo Super, potrebbero essere in fase di cancellazione, una notizia certamente negativa che riguarda l’azienda californiana che ovviamente andrebbe a trovarsi con un buco generazionale che lascerebbe gli appassionati a bocca asciutta fino alla prossima generazione e dunque per un lasso di tempo decisamente lungo.

Le cause

Per chi non lo sapesse questa generazione di schede video, avrebbe dovuto includere un aumento sostanziale del quantitativo di memoria montato a bordo, elemento che soprattutto nelle schede di fascia base avrebbe garantito delle prestazioni decisamente più gradevoli, soprattutto aumentando la risoluzione e dunque avrebbe giovato proprio a questa fascia di schede, effettivamente le schede top di gamma hanno già sufficiente memoria praticamente per fare qualsiasi cosa.

Ed è dunque che il problema è proprio la memoria, sembra infatti che i chip di memoria VRAM da 3 GB di Nvidia siano letteralmente introvabili, la causa come molti di voi avranno già immaginato è l’intelligenza artificiale, sembrerebbe infatti che i chip in questione vengano letteralmente prosciugati da tutte le aziende che ovviamente concorrono allo sviluppo di intelligenze artificiali sempre più complesse e potenti, di conseguenza l’azienda per riuscire ad evadere tutti gli ordini mostruosi che riceve, pare sia costretta a ridimensionare la propria roadmap per quanto riguarda le schede della fascia super, al punto da cancellarle.

Tra l’altro, questi chip dal momento che sono costantemente esauriti potrebbero avere come effetto di rinculo un aumento dei chip da 2 GB che attualmente vengono installati sulle schede RTX standard, cosa che di fatto potrebbe portare ad un aumento di prezzo delle schede in questione oltre i valori che già conosciamo, indubbiamente si tratta di voci di corridoio che hanno bisogno ovviamente di una conferma diretta da parte della società che al momento non si è espressa dunque non è da escludere che tutto ciò possa tramutarsi in un semplice ritardo.