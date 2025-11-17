Homey porta integrazione totale nella smart home con la nuova Matter Bridge

Il mondo della smart home spesso crea più confusione che comodità. Molti dispositivi usano linguaggi diversi e le piattaforme non sempre riescono a comunicare tra loro. Homey prova a risolvere questa frammentazione con Matter Bridge, una nuova app dedicata a Homey Pro e Homey Pro mini. L’obiettivo? Far dialogare tra loro sistemi che normalmente non avrebbero alcun punto in comune. Con Matter Bridge, un vecchio sensore o una tapparella che utilizza un protocollo datato può apparire direttamente dentro Apple Home come fosse un dispositivo nativo. Lo stesso vale per Google Home o Alexa.

Homey spiega che, grazie a questa novità, i dispositivi si mostrano nell’app della piattaforma scelta come se fossero sempre stati compatibili. È un salto notevole per chi possiede molti prodotti smart sparsi tra standard differenti e desidera un’unica interfaccia semplice e coerente per gestirli tutti.

Matter Bridge amplia la compatibilità e trasforma Homey Pro in un vero centro di controllo universale

L’utilizzo di Matter Bridge è intuitivo. Una volta installata l’app su Homey Pro o Homey Pro mini, è sufficiente accedere alle impostazioni e seguire la procedura guidata. Il sistema chiede di scansionare un codice QR tramite il controller Matter presente sulla piattaforma scelta. In pochi passaggi, si selezionano i dispositivi da integrare e la configurazione è completata.

L’aspetto più importante riguarda l’ampia gamma di prodotti supportati. Matter Bridge consente di far riconoscere dispositivi appartenenti a diversi standard, dai sensori ai termostati, passando per serrature, prese e tapparelle. Ciò consente all’utente di controllare ogni oggetto presente in casa utilizzando un singolo ecosistema.

Siri, Google Assistant e Alexa diventano così strumenti realmente intercambiabili. La comodità deriva dal fatto che molti dispositivi meno recenti, che non avrebbero mai ricevuto un aggiornamento per lo standard Matter, possono finalmente essere gestiti tramite un’interfaccia unica. Homey Pro diventa quindi un punto di raccordo tra tecnologie vecchie e moderne.