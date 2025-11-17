Neuralink e Insta360: videocamera controllata con il pensiero

Brad Smith, ex ingegnere informatico affetto da sclerosi laterale amiotrofica, ha ricevuto nel novembre 2024 un impianto cerebrale Neuralink, diventando il terzo paziente al mondo nella sperimentazione clinica approvata dalla FDA. A differenza dei primi partecipanti, Smith mantiene la vista ma non può muoversi né parlare, comunicando precedentemente tramite il sistema Eyegaze, limitato da luce e posizione dello schermo.

Come funziona Neuralink?

Grazie all’interfaccia Link Controller, Smith ha imparato a controllare un cursore sul computer utilizzando i segnali generati direttamente dal suo cervello. Tuttavia, il vero salto tecnologico è arrivato quando Smith ha deciso di collegare il suo impianto cerebrale a una videocamera Insta360 Link 2, dotata di un gimbal motorizzato capace di seguire automaticamente i movimenti.

Questa integrazione ha trasformato radicalmente l’esperienza quotidiana di Smith: un video pubblicato su X (ex Twitter) ha mostrato chiaramente come riuscisse a seguire conversazioni familiari e osservare l’ambiente circostante attraverso il “suo sguardo elettronico”. Insta360 ha lavorato a stretto contatto con Smith per ottimizzare la latenza e la velocità di risposta, garantendo che i movimenti della videocamera fossero immediati e naturali, riducendo al minimo il ritardo tra il pensiero e l’azione. Max Richter, cofondatore di Insta360, ha spiegato che la videocamera era stata originariamente progettata per professionisti e docenti, ma vedere il suo utilizzo come strumento per ristabilire la connessione umana ha profondamente emozionato tutto il team.

Oggi, grazie a questo sistema, Smith può partecipare attivamente a riunioni familiari, osservare i movimenti dei figli, interagire con amici e persino registrare messaggi video personalizzati. Questa tecnologia non solo facilita la comunicazione, ma rappresenta un vero e proprio ritorno di dignità e autonomia, permettendo a chi è immobilizzato di recuperare una parte importante della vita quotidiana. L’esperienza di Smith dimostra il potenziale delle interfacce cervello-macchina, che non si limitano più a fornire strumenti medici di supporto, ma aprono la strada a nuovi modi di interagire con il mondo, restituendo indipendenza e una qualità della vita significativamente migliore.

