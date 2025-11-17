Google Messaggi

L’app Google Messaggi, punto di riferimento per SMS, MMS e chat RCS su Android, si prepara a un importante aggiornamento che porta con sé diverse novità per i beta tester e qualche interessante sviluppo in vista delle prossime release stabili. Google continua a spingere su un’esperienza di messaggistica più intelligente e integrata con Gemini AI, migliorando nel contempo la praticità quotidiana per chi utilizza due SIM o ama guardare video direttamente nelle conversazioni.

Arriva “Insights”: Gemini riassume e analizza i link ricevuti

La novità più intrigante della nuova versione beta è la funzione Insights, pensata per rendere più “smart” la gestione dei link condivisi in chat. Quando un contatto invia un collegamento, sotto all’anteprima apparirà un pulsante con l’icona di Gemini, che permetterà di chiedere all’assistente un riepilogo automatico del contenuto o degli spunti correlati.

L’AI sarà in grado di sintetizzare i punti chiave, distinguendo se l’analisi è basata solo sul link o anche su una ricerca web aggiuntiva. Potrà generare mini-schede di tre punti — ad esempio con un contesto storico per un articolo di cronaca, o un consiglio di abbinamento per una ricetta — e concludere con una nota di sicurezza o un suggerimento d’approfondimento. La funzione sarà attivabile tramite un nuovo interruttore nelle impostazioni (“Explore link topics with Gemini”) e mira a rendere le chat uno strumento di informazione istantanea, non solo di comunicazione.

Dual SIM più semplice: il messaggio giusto con la SIM giusta

Un’altra piccola ma utilissima modifica riguarda chi utilizza smartphone dual SIM. Nella nuova interfaccia, prima dell’inserimento del testo, apparirà l’indicazione dell’operatore e del tipo di messaggio (SMS o RCS), così da evitare errori di invio con la SIM sbagliata. Un dettaglio pensato per chi alterna linee personali e di lavoro e vuole mantenere tutto sotto controllo senza dover cambiare manualmente scheda ogni volta.

I link YouTube tornano con il picture-in-picture

Dopo mesi di richieste da parte degli utenti, Google ha finalmente riattivato la riproduzione PiP (picture-in-picture) dei video YouTube all’interno delle conversazioni. La funzione, rimossa a inizio 2024, torna ora per i beta tester: toccando l’anteprima di un link YouTube, il video si aprirà in una finestra fluttuante, che può essere spostata nella chat e consente di mettere in pausa, riprendere o passare a schermo intero. Un miglioramento che semplifica la fruizione dei contenuti multimediali e permette di continuare a chattare mentre si guarda un video, senza dover cambiare app.