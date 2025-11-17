Fastweb Mobile Pro: l’offerta da 250GB che punta su velocità, trasparenza e sostenibilità

Fastweb presenta Mobile Pro, un’offerta che si inserisce nella fascia alta del mercato grazie a un mix di ampia disponibilità di dati, affidabilità di rete e costi chiari. Il piano include 250GB utilizzabili anche in 5G, con accesso alla rete mobile Vodafone, considerata una delle più performanti a livello nazionale. Il prezzo mensile è fissato a 11,95€, con spedizione gratuita e attivazione immediata anche tramite SPID o CIE.

Il pacchetto comprende anche minuti illimitati verso numeri italiani e 200 SMS, senza scatti alla risposta o costi nascosti. Tale promozione riserva un’attenzione particolare a chi viaggia spesso. Infatti sono previsti 20GB in roaming UE, cui Fastweb aggiunge altri 25GB extra validi in diversi Paesi europei, inclusi Regno Unito, Svizzera e Ucraina. È disponibile anche il WiFi-Calling, utile in zone dove il segnale mobile è debole ma è presente una rete wireless affidabile. La SIM può essere richiesta anche in formato eSIM, con attenzione all’ambiente grazie alle EcoSIM riciclate al 100%.

Fastweb propone un’offerta che punta su velocità, sostenibilità e tanti altri vantaggi

Fastweb Mobile Pro diventa interessante anche per chi usa già una linea fissa dell’operatore. I clienti Casa, infatti, possono ottenere dati illimitati sull’offerta mobile e uno sconto sulla tariffa domestica, che passa a 23,95€ mensili. La rete mobile offre velocità elevate, con download che possono raggiungere i 2Gbps nelle aree coperte dal servizio 5G.

Ma non è finita qui. L’azienda sottolinea poi anche il proprio impegno ambientale. Infatti l’obiettivo Net Zero Carbon entro il 2035 e iniziative come la donazione di un milione di euro per progetti dedicati al pianeta rientrano nella strategia di sostenibilità dell’intero gruppo. Gli utenti possono contare su un’esperienza stabile, adatta allo streaming, alla navigazione e all’utilizzo continuativo di applicazioni che richiedono grandi quantità di dati.

Fastweb propone anche l’accesso ai corsi della Digital Academy, inclusi senza costi extra. L’offerta si rivolge quindi a chi cerca un pacchetto completo, performante e senza vincoli, con la garanzia di un prezzo che resta invariato nel tempo.