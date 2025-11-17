COMET Black Friday: promozioni pazzesche sul tech migliore che ci sia

Sei pronto a scatenarti tra sconti e super affari? Allora preparati, perché Comet ha deciso di fare sul serio. Fino al primo dicembre, il negozio si trasforma in una festa del risparmio dove l’unico rischio è uscire con più gadget di quanti te ne servano davvero (ma ehi, chi può giudicarti?). Il clima di novembre si scalda con offerte che ti fanno dire “ok, stavolta ci casco con piacere”.

Promo sensazionali Comet per il Black friday

Hai sempre sognato un salotto da cinema? Comet ti tende la mano con la TV Haier MiniLED 75” a 999 euro ela TV Haier QLED 65” a 479 euro, due giganti che faranno impallidire le serate Netflix. Se preferisci muoverti invece di restare incollato al divano, ecco la Dyson Scopa ricaricabile V10 Origin a 299 euro, pronta a combattere polvere e briciole con la forza di un supereroe domestico. Nel regno della tecnologia targato Comet, il divertimento passa anche dai giochi: Electronic Arts EA Sports FC 26 per Switch a 34,99 euro ti farà vivere partite infuocate, mentre i controller Dragon Shock Photon Bluetooth Wireless nero a 29,99 euro e Dragon Shock Wireless per Switch Poptop Compact manga a 29,99 euro renderanno ogni sfida ancora più intensa.

E se hai bisogno di lavorare o studiare, Comet pensa pure a te: l’Acer Notebook Aspire Lite 4/128GB a 199 euro è l’amico tech che non svuota il conto. Aggiungici le cuffie Cellularline BTSEEKTWSB blu a 14,99 euro, il mouse Logitech M705 a 29,90 euro, e magari coccolati con lo Xiaomi Smartphone 15T 12/256GB Black con Photoprinter Pro a 499 euro. Per chi ama il comfort domestico, Comet propone anche la lavastoviglie Bosch SMS4EMI06E Inox a 549 euro: silenziosa, efficiente e perfetta per chi vuole più relax dopo cena. Comet non scherza!