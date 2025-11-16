Truffa “d’amore”: ecco come funziona il raggiro

Il fenomeno del love scam emerge come uno dei più insidiosi rischi della vita online degli ultimi anni. La truffa sentimentale, nota anche come adescamento online, si basa su uno schema ormai consolidato. Una persona dall’aspetto attraente o percepita come economicamente benestante instaura un contatto tramite social media, crea un legame emotivo e, dopo aver guadagnato fiducia, richiede denaro con motivazioni improvvise e drammatiche. Molti si chiedono come sia possibile che, nel 2025, qualcuno possa ancora cadere in tale tipo di inganno. Gli esperti spiegano che il fattore determinante non è l’ingenuità, ma la vulnerabilità emotiva. A tal proposito, Carmela Mento, professoressa di Psicologia clinica, osserva come le relazioni online offrano terreno fertile ai truffatori perché le persone tendono a proiettare sui contatti virtuali immagini e aspettative ideali.

I dettagli della truffa che sfrutta la carenza d’amore

L’adescatore sfrutta questi meccanismi attraverso strategie precise. Tra le più comuni c’è il love bombing. Ovvero l’alternanza di eccessivi complimenti e silenzi improvvisi. Tale oscillazione crea confusione, senso di colpa e isolamento, elementi che rendono più difficile per la vittima riconoscere la manipolazione e chiedere aiuto. Le leve psicologiche utilizzate sono radicate nella bassa autostima e nel bisogno umano di essere ascoltati e amati. In contesti di solitudine, dove l’uso di dispositivi digitali sostituisce la relazione reale, tali meccanismi diventano ancora più efficaci.

La prevenzione, secondo gli specialisti, deve partire dall’educazione emotiva e digitale. Programmi scolastici che insegnino a gestire le emozioni in rete e a riconoscere segnali di manipolazione possono ridurre i rischi, preparando gli adolescenti a interazioni consapevoli e sicure.

La crescente immersione nel digitale trasforma il modo in cui percepiamo relazioni e sentimenti, evidenziando la necessità di sviluppare strumenti psicologici e culturali per riconoscere e affrontare le trappole emotive della vita online. Riconoscere la vulnerabilità, chiedere supporto e promuovere l’educazione emotiva diventano così azioni fondamentali per preservare la salute emotiva e non cadere vittime di truffe in un mondo sempre più connesso.