PS Store, super sconti con la promo di PlayStation Indies

Tanti nuovi sconti attendono gli utenti possessori di una PlayStation. Il noto colosso del gaming Sony ata infatti proponendo su PlayStation Store tanti sconti eccezionali. In questi ultimi giorni, in particolare, gli utenti potranno accedere a tantissimi videogiochi di rilievo pagando delle cifre decisamente contenute, grazie alla promozione nota con il nome di PlayStation Indies. Vediamo qui di seguito gli sconti migliori da avere.
PlayStation Store, ecco le migliori occasioni della promo PlayStation Indies
- Clair Obscur: Expedition 33 – Deluxe Edition, proposto ad un prezzo scontato pari a 47,99 euro contro gli iniziali 59,99 euro con uno sconto complessivo pari al 20%
- The Walking Dead: The Telltale Definitive Series, proposto ad un prezzo scontato pari a 12,49 euro contro gli iniziali 49,99 euro con uno sconto complessivo pari al 75%
- Warhammer 40,000: Rogue Trader – Voidfarer Edition, proposto ad un prezzo scontato pari a 49,99 euro contro gli iniziali 99,99 euro con uno sconto complessivo pari al 55%
- Hello Neighbor 2 Deluxe Edition, proposto ad un prezzo scontato pari a 14,99 euro contro gli iniziali 59,99 euro con uno sconto complessivo pari al 75%
- Hello Neighbor Hide and Seek, proposto ad un prezzo scontato pari a 6,99 euro contro gli iniziali 34,99 euro con uno sconto complessivo pari al 75%
- Sniper Elite 5 Complete Edition, proposto ad un prezzo scontato pari a 27,49 euro contro gli iniziali 109,99 euro con uno sconto complessivo pari al 75%
- MX vs ATV Legends – 2024 AMA Pro Motocross Championship, proposto ad un prezzo scontato pari a 11,99 euro contro gli iniziali 19,99 euro con uno sconto complessivo pari al 40%
- Worms Battlegrounds + Worms W.M.D, proposto ad un prezzo scontato pari a 6,99 euro contro gli iniziali 34,99 euro con uno sconto complessivo pari all’80%
- Brotato: Abyssal Terrors – PS4 & PS5, proposto ad un prezzo scontato pari a 3,19 euro contro gli iniziali 3,99 euro con uno sconto complessivo pari al 20%
- The Talos Principle: Reawakened, proposto ad un prezzo scontato pari a 21,99 euro contro gli iniziali 39,99 euro con uno sconto complessivo pari al 45%