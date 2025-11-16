Mercedes GLA elettrica: le nuove foto spia anticipano il debutto

La futura Mercedes GLA 2026 continua a prendere forma e le ultime foto spia rivelano dettagli molto interessanti. Il SUV compatto passerà alla piattaforma MMA, la stessa che l’azienda utilizza per la nuova CLA. Una scelta questa che le permetterà di offrire motorizzazioni 100% elettriche, ma anche varianti ibride per soddisfare mercati diversi.

Le immagini catturate nei pressi del centro di ricerca Mercedes vicino al Nürburgring mostrano la GLA ancora coperta da pesanti camuffature, ma alcuni tratti emergono chiaramente. La versione AMG si distingue subito per i cerchi in lega, più grandi e dal design sportivo, dietro ai quali si intravede un impianto frenante maggiorato. L’assetto appare ribassato rispetto alla GLA standard. Anche se la carrozzeria è ancora nascosta, è prevedibile la presenza di paraurti più aggressivi. Ma non solo, sono previsti anche prese d’aria ampliate e alcuni dettagli estetici interessanti.

Mercedes GLA 2026: motorizzazioni elettriche e powertrain AMG oltre i 500 CV

Gli interni non sono ancora stati mostrati, ma è plausibile che integrino sedili sportivi AMG, materiali esclusivi e finiture speciali. Sul fronte tecnico, Mercedes non ha ancora confermato le specifiche definitive, ma le indiscrezioni indicano che la vettura condividerà i powertrain introdotti sulla CLA di ultima generazione. La versione più potente dovrebbe montare un doppio motore da 260kW alimentato da una batteria da 85kWh, offrendo prestazioni elevate e un’autonomia competitiva.

La variante AMG rappresenta la novità più intrigante. Secondo i rumor potrebbe presentare nuovi motori a flusso assiale sviluppati da Yasa, capaci di garantire un’efficienza superiore, una risposta più immediata e una gestione più avanzata della coppia grazie al torque vectoring. La potenza complessiva potrebbe superare i 500CV, collocando la GLA AMG tra i SUV elettrici compatti più potenti sul mercato.

Se le previsioni venissero confermate, Mercedes avrebbe tra le mani uno dei modelli più importanti della sua strategia elettrica, capace di competere sia sul fronte comfort e tecnologia sia sul lato prestazionale. Detto ciò non resta che attendere nuove informazioni in vista della presentazione ufficiale, prevista per il 2026.