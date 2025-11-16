AI che toglie il lavoro, arriva anche l’ammissione di DeepSeek

DeepSeek, l’azienda cinese che negli ultimi mesi ha rivoluzionato il mercato dell’intelligenza artificiale con modelli ultra-efficienti e a basso costo, ha rotto un tabù che molti del settore preferiscono evitare: l’IA non solo cambierà il lavoro, ma cancellerà milioni di occupazioni tradizionali.

Durante un recente incontro con investitori e partner industriali, i responsabili di DeepSeek hanno spiegato senza mezzi termini che la nuova ondata di sistemi automatizzati è in grado di sostituire intere categorie di mansioni ripetitive, soprattutto nella programmazione, nella contabilità, nel customer care e nei processi d’ufficio più standardizzati. Non si tratta più di teoria, ma di qualcosa che – secondo l’azienda – è già iniziato.

Il punto, secondo DeepSeek, è che i modelli attuali riescono a svolgere molte attività “da impiegato” in pochi secondi e con una precisione che rende complicato giustificare il costo del lavoro umano. È un messaggio che ha fatto discutere, perché arriva proprio da una delle società che più stanno accelerando questa trasformazione.

DeepSeek ammette una dura realtà senza mezzi termini: l’AI toglierà molti posti di lavoro

Allo stesso tempo, però, l’azienda sostiene che l’impatto non sarà solo negativo. Nuove figure professionali emergeranno: specialisti nel controllo dei modelli, esperti di sicurezza, tecnici capaci di integrare l’IA nei sistemi aziendali, oltre a ruoli completamente nuovi ancora difficili da immaginare. Il punto critico è la velocità del cambiamento: secondo DeepSeek, il mercato del lavoro dovrà adattarsi in pochi anni, non in decenni.

Nel frattempo governi e sindacati stanno osservando la situazione con crescente preoccupazione. Se da un lato l’automazione promette un aumento enorme della produttività, dall’altro rischia di creare uno squilibrio sociale senza precedenti se non verranno introdotte misure di tutela, formazione e riconversione professionale.

Insomma, il messaggio è abbastanza ovvio: l’IA non è più un’innovazione lontana o solo teorica. È qui, e sta già ridisegnando il lavoro. DeepSeek non cerca di nasconderlo – e forse è il primo grande player del settore ad ammetterlo apertamente.