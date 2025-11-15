Galaxy S26 e la nuova spinta sulla ricarica wireless

La prossima generazione dei Samsung Galaxy S26 potrebbe introdurre un importante cambiamento per quanto riguarda la ricarica wireless, superando finalmente il limite dei 15watt. Secondo le informazioni condivise dal noto insider @jukaronlosreve, Samsung sarebbe pronta a sviluppare nuovo standard di potenza che segnerebbe il primo vero aggiornamento in sei anni . L’induzione, infatti, ha debuttato con i Galaxy S20 con una potenza massima di 15 watt e, da allora, nonostante le numerose innovazioni introdotte nelle generazioni successive, questo valore è rimasto invariato anche sugli attuali Galaxy S25.

Samsung Galaxy S26 ultra verso i 25 watt, mentre gli altri modelli si fermerebbero a 20 watt

La concorrenza non è rimasta ferma. Persino Apple, storicamente molto prudente quando si parla di batterie e ricarica, ha aumentato la potenza wireless portandola a 25 watt con iPhone 16 Pro Max, estendendo poi l’aggiornamento all’intera gamma. Un segnale chiaro di come i principali marchi stiano iniziando a spingere, pur con cautela, verso prestazioni più elevate senza sacrificare la sicurezza. Samsung, da parte sua, ha sempre mantenuto un approccio estremamente conservativo, complice anche la ben nota esperienza negativa legata al Galaxy Note7, che ha lasciato un segno indelebile nella sua strategia energetica. Per questo motivo la possibilità di un upgrade così notevole nella ricarica wireless rappresenta un cambio di passo importante per l’intero ecosistema Galaxy.

Secondo le indiscrezioni, la ricarica wireless del Samsung Galaxy S26 Ultra dovrebbe arrivare fino a 25watt, mentre gli altri modelli della serie si fermerebbero a 20 watt. Anche se non si tratta di valori estremi rispetto ai picchi raggiunti da alcuni produttori cinesi, è comunque un’evoluzione notevole rispetto allo standard attuale.

Un incremento di questo tipo potrebbe avere ripercussioni anche sui prossimi pieghevoli Samsung, che con ogni probabilità erediteranno parte delle innovazioni introdotte sulla linea S. Se le anticipazioni dovessero essere confermate, l’arrivo della serie Galaxy S26 segnerebbe l’inizio di una nuova fase in cui Samsung prova a colmare la distanza rispetto ai rivali più aggressivi.