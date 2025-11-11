Truffa telefonica dei finti operatori bancari svuota i conti in pochi minuti

Le truffe telefoniche stanno diventando sempre più sofisticate, soprattutto quelle che fingono di provenire dal servizio clienti di una banca. Il copione è sempre simile: una chiamata apparentemente urgente, una voce gentile che si presenta come “operatore della sicurezza” e la notizia che sul conto sono state rilevate operazioni sospette.

Per convincere a collaborare, il truffatore usa un linguaggio tecnico e rassicurante, fornendo persino nome e cognome. A volte, sul display compare davvero il numero ufficiale della banca, grazie a un trucco noto come spoofing, che consente di falsificare l’identificativo della chiamata.

In pochi minuti la conversazione prende una piega rischiosa: vengono richiesti codici OTP, credenziali di accesso o autorizzazioni “per bloccare un movimento”. In realtà, quei dati servono a completare un trasferimento di denaro verso conti esteri o carte prepagate difficili da rintracciare.

Come riconoscere una chiamata falsa

Ci sono alcuni segnali che aiutano a capire quando la voce dall’altra parte non è autentica. Il primo è la richiesta di dati sensibili: nessuna banca chiede mai codici, password o numeri di carta durante una telefonata.

Un altro segnale è l’insistenza. I truffatori giocano sulla paura, spingendo a decidere in fretta per “evitare il blocco del conto”.

Anche il tono troppo confidenziale o l’uso di termini vaghi può essere un indizio. Gli operatori reali parlano in modo preciso e non chiedono di agire immediatamente.

Le contromisure da adottare

In caso di dubbi, la cosa migliore è interrompere la chiamata e contattare la banca attraverso i canali ufficiali, come l’app o il numero presente sul sito. Se sono stati comunicati codici o informazioni personali, occorre agire subito: cambiare le password, bloccare la carta e segnalare l’accaduto alle autorità competenti.