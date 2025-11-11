Ad
Hacking e Sicurezza InformaticaNews

Truffa telefonica dei finti operatori bancari svuota i conti in pochi minuti

Quando la voce al telefono non è quella che sembra, tutto può diventare un incubo, attenzione alla nuova truffa pericolosissima

scritto da Felice Galluccio 1 Minuti lettura
Truffa telefonica dei finti operatori bancari svuota i conti in pochi minuti

Le truffe telefoniche stanno diventando sempre più sofisticate, soprattutto quelle che fingono di provenire dal servizio clienti di una banca. Il copione è sempre simile: una chiamata apparentemente urgente, una voce gentile che si presenta come “operatore della sicurezza” e la notizia che sul conto sono state rilevate operazioni sospette.

Per convincere a collaborare, il truffatore usa un linguaggio tecnico e rassicurante, fornendo persino nome e cognome. A volte, sul display compare davvero il numero ufficiale della banca, grazie a un trucco noto come spoofing, che consente di falsificare l’identificativo della chiamata.

In pochi minuti la conversazione prende una piega rischiosa: vengono richiesti codici OTP, credenziali di accesso o autorizzazioni “per bloccare un movimento”. In realtà, quei dati servono a completare un trasferimento di denaro verso conti esteri o carte prepagate difficili da rintracciare.

Come riconoscere una chiamata falsa

Ci sono alcuni segnali che aiutano a capire quando la voce dall’altra parte non è autentica. Il primo è la richiesta di dati sensibili: nessuna banca chiede mai codici, password o numeri di carta durante una telefonata.
Un altro segnale è l’insistenza. I truffatori giocano sulla paura, spingendo a decidere in fretta per “evitare il blocco del conto”.

Anche il tono troppo confidenziale o l’uso di termini vaghi può essere un indizio. Gli operatori reali parlano in modo preciso e non chiedono di agire immediatamente.

Le contromisure da adottare

In caso di dubbi, la cosa migliore è interrompere la chiamata e contattare la banca attraverso i canali ufficiali, come l’app o il numero presente sul sito. Se sono stati comunicati codici o informazioni personali, occorre agire subito: cambiare le password, bloccare la carta e segnalare l’accaduto alle autorità competenti.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!