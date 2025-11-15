Tesla: rinnovo per Semi e in arrivo Cybercab e Roadster nel 2026

A quanto pare, in casa Tesla è arrivato il momento di guardare il futuro e si sta principalmente pensando al camion Elettrico Semi, Quest’ultimo esordì è lontano 2017 con una produzione limitata al 2022, ora però la società si sta preparando al lancio definitivo per il 2026 che vedrà l’arrivo di una versione rinnovata di questo camion elettrico, l’update in questione è stato annunciato e descritto durante l’assemblea annuale degli azionisti in casa Tesla, scopriamo cosa è venuto fuori.

Un profondo update

Il camion in questione rappresenta senza alcun dubbio un passo in avanti decisamente innovativo per quanto riguarda questa fascia del mercato dal momento che riesce a competere con colossi del settore come Volvo, offrendo però prezzi decisamente più contenuti, la versione rinnovata in arrivo nel 2026 poi rappresenterà un passo in avanti decisamente consistente dal momento che la società è riuscita a ottenere una migliore efficienza dal momento che il camion in questione, ha un consumo che scende a circa 1,06 kWh per chilometro percorso E supporta lo standard di ricarica ultraveloce pari a 1,2 MW, un valore che nessun megacharger è ancora in grado di utilizzare, tutto ciò grazie alla presenza di accumulatori ancora più capienti offre una autonomia dichiarata di circa 800 km, un valore che nessun altro modello riesce a garantire.

Anche il design è stato rivisto dal momento che adesso il camion in questione è molto più vicino agli attuali modelli di automobile Tesla, le linee sono state pulite e arrotondate per migliorare la resa aerodinamica e anteriormente è presente una fascia LED in pieno stile Tesla model Y.

Come se non bastasse, Elon Musk ha annunciato che il 2026, nello specifico e il mese d’aprile, rappresenterà il periodo d’esordio di due altre vetture molto attese, stiamo parlando di Tesla Cybercab La cui produzione inizierà a partire da aprile e costerà almeno 5 milioni di vetture, accompagnato dall’esordio anche di Tesla Roadster che verrà svelata il 1 aprile del 2026.