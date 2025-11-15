Samsung SmartThings ora è compatibile con i Comandi Rapidi di Siri

Samsung ha annunciato un aggiornamento significativo per SmartThings, la propria piattaforma dedicata alla domotica, che introduce la compatibilità con i Comandi Rapidi di Siri. Si tratta di una novità che amplia le possibilità per gli utenti Apple, permettendo di gestire la casa intelligente tramite l’assistente vocale di Cupertino.

Con questa integrazione, sarà possibile attivare le routine preimpostate di SmartThings semplicemente parlando con Siri, senza dover aprire l’app. Un esempio pratico? Pronunciando “Buongiorno” si potranno accendere le luci, avviare la macchina del caffè e alzare le tapparelle in un’unica automazione. La compatibilità copre l’intero ecosistema Apple, inclusi iPhone, iPad e HomePod, rendendo l’interazione più naturale e immediata. È proprio così che gli utenti Apple potranno apprezzare ancor di più una piattaforma che negli anni si è rivelata fondamentale nel mondo delle smart home e della domotica in generale.

Miglioramenti anche per Apple Watch e Live Activities

L’aggiornamento non riguarda solo Siri. Samsung ha esteso le funzioni di SmartThings per Apple Watch, migliorando l’interfaccia e la gestione dei dispositivi connessi. Gli utenti possono ora visualizzare l’elenco completo dei dispositivi domestici, inviare comandi mirati ed eseguire routine direttamente dal polso, rendendo il controllo della casa ancora più accessibile.

Altra novità importante è il supporto alle Live Activities su iOS, ovvero le Attività in Tempo Reale. Questa funzione consente di monitorare e gestire fino a cinque dispositivi SmartThings direttamente dalla schermata di blocco dell’iPhone, senza dover entrare nell’app. In questo modo, operazioni come regolare la temperatura, spegnere una luce o aprire un cancello diventano più rapide e intuitive.

Con questa evoluzione, Samsung compie un passo decisivo verso l’interoperabilità tra piattaforme, offrendo un’esperienza fluida a chi utilizza dispositivi Apple ma preferisce l’ecosistema SmartThings per la gestione della casa. È un segnale chiaro di come il concetto di smart home aperta e integrata stia diventando una priorità per i principali attori del settore tecnologico.