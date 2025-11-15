TIM Supreme GPRO, promo a basso costo per gli ex clienti

Alcuni ex clienti dell’operatore telefonico italiano TIM potranno tornare attivando un’offerta mobile davvero eccezionale. L’operatore sta infatti proponendo l’attivazione dell’offerta nota con il nome di TIM Supreme GPRO. Ci troviamo di fronte ad un’offerta estremamente conveniente, dal basso costo per il rinnovo ma con tanto incluso. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM, arriva per gli ex clienti la super offerta mobile denominata TIM Supreme GPRO

L’operatore telefonico TIM sta proponendo ad alcuni suoi ex clienti di tornare attivando un’offerta davvero eccezionale. Come già accennato in apertura, si tratta dell’offerta mobile nota con il nome di TIM Supreme GPRO. Questa offerta, secondo quanto è emerso, viene proposta agli ex clienti che ora sono attualmente clienti dei rivali Iliad, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori virtuali. L’operatore ha avviato una nuova campagna sms per invitare questi suoi ex clienti. Ecco uno dei messaggi inviati dall’operatore, secondo i colleghi di Mondomobileweb.it:

“Approfitta subito di questa offerta imperdibile! Se sei un cliente iliad o di un operatore virtuale, TIM ti riserva un’offerta davvero speciale: a soli 5,99E al mese con 150 GIGA 5G, minuti illimitati e l’intelligenza artificiale Perplexity PRO gratuita per un anno. Attivazione 6,99E, SIM 10E. Vieni nei negozi TIM entro il 26/11. Dettagli e costi https://on.tim.it/dettagli”.

Come già detto in apertura, ci troviamo di fronte ad un’offerta piuttosto conveniente. Gli utenti che la attiveranno dovranno sostenere infatti una spesa per il rinnovo pari a soli 5,99 euro al mese. A fronte di questa spesa, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a ben 150 GB di traffico dati. Questi giga saranno validi per navigare con una connettività pari al 5G, ma con una velocità massima pari a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Oltre a questo, il bundle dell’offerta mette a disposizione minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile e anche fino a 200 sms.