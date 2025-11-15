Ad
Esselunga: la convenienza è giunta e brilla con fantastiche OFFERTE

Esselunga regala emozioni tecnologiche e culinarie con offerte imperdibili su TV e friggitrice ad aria: sconti da urlo fino al 16 novembre.

scritto da Rossella Vitale 2 Minuti lettura
esselunga

Esselunga decide di trasformare un normale giro di shopping in un’esperienza che ti fa dire: “Sì, stavolta ci sto dentro alla grande!”. Perché quando un prezzo scende, e scende davvero, non si tratta solo di risparmio: è quasi una carezza al senso pratico che convive dentro di te. Questa volta Esselunga ha colpito dritto al cuore del divertimento e della praticità domestica, portando due protagonisti che rendono la casa un po’ più accogliente e la vita più gustosa. Tra una serie TV che merita l’alta definizione e un piatto croccante preparato al volo, la felicità passa da un telecomando e da un cestello che frigge senza olio. Tutto con quel tocco di furbizia che solo una promozione ben fatta sa dare. E allora sì, prendi fiato, afferra il carrello e lascia che la convenienza firmata Esselunga faccia il resto. Ma non perdere tempo: c’è una scadenza e si chiama 16 novembre.

Le offerte Esselunga che migliorano casa tua

Esselunga: due offerte dai prezzi talmente stracciati da impazzire

Nel salotto, il protagonista assoluto è la TV LED LG 50” 50UR781C0: un gigante di 50 pollici, risoluzione 3840×2160, audio da 20W, con Wi-Fi, Bluetooth, 3 HDMI e 2 USB. Il Game Optimizer ti regala sessioni di gioco più fluide e intense. E la parte migliore? Si passa dal costo di €509,00 al prezzo incredibile di €279,95, con un -45% marchiato Esselunga. In cucina c’è la friggitrice ad aria Hisense HAF1350DR, con capienza da 6,7 litri, pannello touch, 10 programmi automatici e finestra di monitoraggio. Era proposta a €163,25, ma oggi Esselunga la offre a soli €79,99, grazie a un -51% che profuma di risparmio. Con Esselunga, ogni piatto croccante diventa una piccola vittoria, e ogni serie TV una serata perfetta. Perché sì, con Esselunga, la convenienza sa di casa, di gusto e di puro piacere.

