Stranger Things: Millie Bobby Brown avrebbe accusato David Harbour di molestie e bullismo

In questi giorni non si parla d’altro: sul set di Stranger Things ci sarebbero dei problemi. A quanto pare, stando a ciò che riporta il Daily Mail, Millie Bobby Brown, che interpreta Undici, avrebbe presentato a Netflix un reclamo formale. Questo sarebbe stato prodotto a carico di David Harbour, che nella serie è il poliziotto Jim Hopper. Le accuse riguarderebbero episodi di bullismo e comportamenti molesti, ma non di tipo sessuale.

La denuncia andrebbe a collocarsi cronologicamente prima dell’inizio delle riprese della quinta e ultima stagione, conterrebbe numerosi resoconti e dettagli. Netflix avrebbe condotto un’indagine interna durata diversi mesi, ma al momento non sono emerse dichiarazioni ufficiali da parte della piattaforma né dei diretti interessati. L’informatore citato dal Daily Mail ritiene improbabile che Netflix commenti pubblicamente la vicenda in questa fase, data la vicinanza dell’uscita dei nuovi episodi. Il colosso dello streaming preferirebbe mantenere l’attenzione del pubblico concentrata sulla serie, evitando di alimentare controversie.

Un rapporto di fiducia incrinato e il contesto personale di Harbour

La notizia ha sorpreso molti fan, poiché il rapporto tra i due attori è sempre apparso forte e affettuoso, sia sul set che durante le interviste e i tour promozionali. Nella serie, Hopper e Undici condividono un legame profondo, quasi paterno, che ha contribuito al successo emotivo di Stranger Things. Le rivelazioni, se confermate, metterebbero in discussione quell’immagine di armonia costruita nel corso degli anni.

Il presunto caso emerge inoltre in un momento complesso per Harbour, reduce dal divorzio con Lily Allen. La cantante, nel suo ultimo album, ha affrontato pubblicamente la fine del matrimonio, accusando l’ex marito di infedeltà ripetute.

L’impatto sulla carriera e sul futuro dello show

David Harbour deve gran parte della sua notorietà proprio a Stranger Things, una produzione che ha generato per Netflix introiti stimati intorno al miliardo di dollari tra merchandising, eventi e abbonamenti. Parallelamente, l’attore ha consolidato la propria carriera cinematografica grazie al Marvel Cinematic Universe, dove interpreta Red Guardian in Black Widow e nel futuro Thunderbolts, ruolo che riprenderà anche nei prossimi film Avengers: Doomsday e Secret Wars.