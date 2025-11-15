Biotech anti-carie: il gel che ricostruisce smalto naturale

Per anni ci hanno ripetuto che una volta rovinato, lo smalto dei denti non poteva più tornare come prima. Una verità data quasi per scontata, come il fatto che “una carie è per sempre”. E invece no: un gruppo di ricercatori dell’Università di Nottingham ha deciso di riscrivere questa storia, sviluppando un gel che non solo ripara i danni, ma rigenera lo smalto in appena due settimane. Due settimane per restituire ai denti ciò che pensavamo perso per sempre.

Smalto nuovo in 14 giorni: la sfida biotech che cambia l’odontoiatria

Il segreto è tutto in una formula che imita la natura. Gli scienziati hanno osservato come si forma lo smalto nei bambini, quando i denti si sviluppano per la prima volta, e hanno ricreato artificialmente lo stesso processo. Hanno usato dei peptidi, minuscole catene di proteine che guidano la crescita dei cristalli minerali proprio come accade in bocca quando lo smalto nasce. Applicati su denti adulti, questi peptidi fanno partire un processo chiamato “mineralizzazione epitassiale”, che suona complicato ma significa, in sostanza, che i nuovi cristalli si organizzano in modo ordinato, ricreando la stessa struttura dello smalto naturale.

La differenza con i classici trattamenti al fluoro è enorme. Il fluoro rallenta la carie, ma non ripara davvero il danno. Il nuovo gel invece entra nelle microfratture e nelle porosità dei denti, ricostruendo un sottile ma solidissimo strato protettivo. Nei test di laboratorio, i denti trattati hanno resistito senza problemi a masticazione, spazzolamento e perfino agli attacchi acidi di cibi e bevande. In pratica, tornano come nuovi.

Il dottor Abshar Hasan, autore principale dello studio, ha raccontato che le immagini al microscopio hanno mostrato la crescita di uno strato di idrossiapatite — lo stesso minerale dello smalto naturale — con una precisione sorprendente. E la cosa più promettente è che il gel potrebbe aiutare anche chi soffre di denti sensibili, perché crea una barriera protettiva sulla dentina, riducendo quel fastidioso dolore al contatto con caldo o freddo.

Il composto, inoltre, è completamente sicuro: niente fluoro, niente sostanze tossiche, e si applica con la semplicità di un normale trattamento odontoiatrico. Il team guidato dal professor Álvaro Mata sta già lavorando con la startup Mintech-Bio per portarlo sul mercato entro un anno. Se tutto andrà come previsto, potremmo presto dire addio alle otturazioni e alle faccette, e accogliere una nuova era della cura dentale — quella in cui i denti sanno guarirsi da soli.