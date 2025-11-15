Mercedes-Benz sta sottoponendo la nuova GLB a test estremi

I tecnici di Mercedes-Benz stanno completando lo sviluppo della nuova GLB in attesa dell’anteprima mondiale prevista per l’8 dicembre 2025. I test si stanno svolgendo nelle condizioni più estreme possibile per verificare la tenuta del SUV tedesco.

In particolare, il team sta conducendo le prove a bassa temperatura presso il Mercedes Technology Center (MTC) di Sindelfingen. Infatti, la nuova GLB si preannuncia un compagno perfetto per le avventure invernali e le principali località sciistiche ma non solo.

Pertanto, i test approfonditi si stanno tenendo all’interno di due gallerie del vento climatiche all’avanguardia che permettono di simulare bufere di neve o il caldo della savana. Con un intervallo di temperature tra +40 e -40 gradi, è possibile coprire ogni possibile scenario ambientale o condizione metereologica.

Le nuove gallerie del vento climatiche di Mercedes-Benz stanno consentendo test estremi per la nuova GLB

Nello specifico, le prove attualmente in corso stanno simulando scenari invernali estremamente rigidi. Le bufere di neve possono essere generate grazie a sistemi d’innevamento di ultima generazione che permette di riprodurre diverse tipologie di manto nevoso in un ampio range di temperature. La turbina della galleria del vento, inoltre, può generare venti in grado di raggiunge la velocità di 200 km/h rendendo ancora più impattante il test.

All’interno di ciascun tunnel è presente anche un banco a rulli che consente di riprodurre la superficie stradale fino ad una velocità massima di 265 km/h. Grazie alla varietà di combinazioni possibili, Mercedes-Benz può saggiare appieno le caratteristiche tecniche della nuova GLB e verificarne il comportamento durante i test estremi.

Il freddo non è l’unico nemico da temere e la vettura deve proteggere gli occupanti anche il caldo. La camera del calore del Mercedes Technology Center consente di generare temperature comprese tra –10 °C e +60 °C attraverso lampade ad elevata potenza.

Inoltre, il sistema “Hot Road” consente di simulare una superficie stradale rovente con temperature che possono variare tra +50 °C e +70 °C. In questo modo è possibile riprodurre le condizioni di asfalto che la nuova GLB, e non solo, potrebbe affrontare durante una giornata particolarmente calda.

Il vantaggio di poter svolgere test del genere in laboratorio è quello di creare condizioni perfettamente riproducibili con misurazioni precise e con margini di tolleranza estremamente ridotti. Questo approccio ha consentito lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia che consentono alla nuova GLB di applicare correttivi automatici per migliorare la qualità di vita a bordo in ogni condizione atmosferica.