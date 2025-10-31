Automobili Lamborghini ha creato sei robot per il Lucca Comics & Games 2025

Automobili Lamborghini ha voluto rinnovare il proprio impegno verso la sostenibilità con una interessante iniziativa al Lucca Comics & Games 2025. In collaborazione con SCART, il laboratorio artistico del Gruppo Hera, l’azienda di Sant’Agata Bolognese ha presentato sei super robot.

Realizzati con materiali di scarto delle linee produttive, i robot incarnano la fusione tra industria e arte, ergendosi possenti al ruolo di difensori dell’ambiente. L’iniziativa punta a valorizzare la cultura del riuso, dimostrando come attraverso l’immaginazione e il design è possibile dare nuova vita a materiali che altrimenti andrebbero persi.

Inoltre, la creazione di queste opere d’arte permette di avvicinare, per la prima volta, Automobili Lamborghini ad un contesto culturale come quello del Lucca Comics & Games 2025. I sei robot sono suddivisi in tre coppie ed ogni opera supera i quattro metri di altezza. Ogni robot è ispirato agli elementi fondamentali della natura, aria, terra e acqua, con uno stile ispirato al mondo degli anime giapponesi appartenenti agli anni Ottanta.

Automobili Lamborghini e SCART hanno realizzato sei super robot difensori dell’ambiente utilizzando materiale di scarto

I partecipanti al Lucca Comics & Games 2025 potranno trovare facilmente le opere sparse per la città. In piazza San Giusto, saranno posizionati i guardiani della terra Gea Stone e Jotun Forge al fianco di una Revuelto; in piazza San Michele ci saranno i protettori dell’aria Skyrenn e Jetron mentre i custodi dell’acqua Marixx e Mega Tide saranno posizionati nel cortile di palazzo Guinigi.

I concept dei robot sono stati realizzati da Giuseppe Camuncoli, fumettista Marvel, mentre la realizzazione è frutto del lavoro congiunto di SCART e degli studenti delle Accademie di Belle Arti di Firenze e Ravenna oltre che del POLI.design – Politecnico di Milano.

Come dichiarato da Christian Mastro, Marketing Director di Automobili Lamborghini: “Lamborghini rappresenta un’idea di eccellenza e di innovazione che va oltre l’automobile. Questo progetto racconta in modo concreto la nostra visione di responsabilità industriale: dare nuova vita ai materiali di scarto significa estendere la cultura della qualità anche oltre il prodotto finito. Ogni componente Lamborghini nasce per durare e per trasmettere emozione, e vederli trasformati in opere d’arte è la dimostrazione che design, tecnologia e creatività possono convivere in modo virtuoso. La collaborazione con SCART e il Gruppo Hera riflette la nostra costante ricerca di innovazione, anche nei processi, e la volontà di generare valore partendo da ciò che normalmente verrebbe scartato.”

Dopo l’esposizione presso il Lucca Comics & Games, i sei robot saranno una delle attrazioni di Ecomondo 2025, evento che si terrà a Rimini dal 4 al 7 novembre. Inoltre, Automobili Lamborghini ha già pianificato una serie di eventi che vedrà come protagoniste le opere nel corso del 2026.