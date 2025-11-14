AliExpress riserva sconti imperdibili a novembre: i prezzi crollano a livelli inediti

Una vera e propria selezione di prezzi mai visti prima d’ora dal risparmio perfettamente assicurato, i consumatori che decidono di collegarsi ad AliExpress si ritrovano a poter spendere veramente poco su ogni acquisto effettuato, senza limitazioni particolari, anche legate alla spedizione gratuita verso il vostro domicilio (essendo spediti dall’Unione Europea non sono nemmeno previsti dazi doganali).

AliExpress, una nuova selezione di prezzi mai visti prima d’ora

2025 Xiaomi TV Stick 4K 2nd Gen , Google TV, supporti in streaming portatili WiFi 6, assistente Netflix Google, dongle Smart TV BT5.2 – PREZZO: 46,84 euro al posto di 172,23 euro – LINK.

, Google TV, supporti in streaming portatili WiFi 6, assistente Netflix Google, dongle Smart TV BT5.2 – PREZZO: 46,84 euro al posto di 172,23 euro – LINK. Avviatore di emergenza per auto con compressore d’aria Schermo LCD 21800mAh Caricatore booster portatile 6000A Potente dispositivo di avviamento per batteria per auto – PREZZO: 42,09 euro al posto di 91,45 euro – LINK.

per auto con compressore d’aria Schermo LCD 21800mAh Caricatore booster portatile 6000A Potente dispositivo di avviamento per batteria per auto – PREZZO: al posto di 91,45 euro – LINK. HONOR 400 Smartphone 5G Snapdragon 7 Gen 3 MagicOS9.0 200MP Fotocamera AI ultra chiara Display AMOLED da 6,55′ 6000mAh 80W SuperCharge – PREZZO: 315,99 euro al posto di 523,25 euro – LINK.

7 Gen 3 MagicOS9.0 200MP Fotocamera AI ultra chiara Display AMOLED da 6,55′ 6000mAh 80W SuperCharge – PREZZO: al posto di 523,25 euro – LINK. Caffettiera elettrica portatile a Capsule caffettiera Espresso pompa di riscaldamento Cordless pressa caffettiera da viaggio e auto 3 in 1 caffettiera – PREZZO: 33 euro al posto di 110,54 euro – LINK.

a Capsule caffettiera Espresso pompa di riscaldamento Cordless pressa caffettiera da viaggio e auto 3 in 1 caffettiera – PREZZO: al posto di 110,54 euro – LINK. Friggitrice ad aria Aigostar Odin , libro di ricette 8 in 1, friggitrice senza olio da 1400W, 4.2L, Touch Screen a LED, slot per collettori di cavi, senza BPA, Remo – PREZZO: 33,03 euro al posto di 116,62 euro – LINK.

, libro di ricette 8 in 1, friggitrice senza olio da 1400W, 4.2L, Touch Screen a LED, slot per collettori di cavi, senza BPA, Remo – PREZZO: al posto di 116,62 euro – LINK. Compressore d’aria portatile per automobile Pompa di gonfiaggio digitale per pneumatici Lampada a LED Compressore per pompa di compressione pneumatici per auto moto – PREZZO: 19,28 euro al posto di 49,45 euro – LINK.

Pompa di gonfiaggio digitale per pneumatici Lampada a LED Compressore per pompa di compressione pneumatici per auto moto – PREZZO: al posto di 49,45 euro – LINK. Fotocamera Insta360 X5 impermeabile 8K 360 ° Action Cam Lenti8K 30fps 360 ° Video X5 Action Camera Wind Guard 185 minuti Nuovo originale – PREZZO: 42447 euro al posto di 1073,11 euro – LINK.

impermeabile 8K 360 ° Action Cam Lenti8K 30fps 360 ° Video X5 Action Camera Wind Guard 185 minuti Nuovo originale – PREZZO: al posto di 1073,11 euro – LINK. Monopattino Elettrico 5TH WHEEL, Pneumatici Pieni da 8,5″, Potenza di Picco 600W, 25 km/h, Autonomia 20-22 km, Batteria da 36V 270Wh, Frece Direzionali – PREZZO: 133,94 euro al posto di 461,75 euro – LINK.

da 8,5″, Potenza di Picco 600W, 25 km/h, Autonomia 20-22 km, Batteria da 36V 270Wh, Frece Direzionali – PREZZO: al posto di 461,75 euro – LINK. Avviatore di emergenza per auto 6000A Picco 12V 26800mAh Batteria di avviamento di emergenza per auto portatile automatica con cavo di ponticello intelligente e luce a LED – PREZZO: 37 euro al posto di 78 euro – LINK.