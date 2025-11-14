Ad
Unieuro OFFERTE STREPITOSE: ultimi giorni per le promo ad INCASSO

Unieuro offre promozioni irresistibili per elettrodomestici. Rendi la cucina un luogo di gioia con offerte imperdibili.

scritto da Rossella Vitale 2 Minuti lettura
Unieuro vi aspetta con offerte che faranno vibrare il vostro lato più gastronomico. Fino al 16 novembre, tutto prende un sapore nuovo: tra un forno che sembra pensare da solo e un frigorifero che mantiene ogni ingrediente come fosse oro, scoprirete che la tecnologia può davvero portare allegria in casa. Unieuro non propone solo elettrodomestici: propone piccole gioie quotidiane, di quelle che fanno dire “finalmente”. Perché sì, un piatto ben cucinato parte da strumenti degni della vostra cucina dei sogni. E quando i prezzi diventano così invitanti, resistere è praticamente impossibile.

Unieuro porta il tech giusto in casa vostra

Da Unieuro la cucina si veste di efficienza e design, con offerte che invitano a fare spazio al nuovo. La Candy CIP 3E7L0W integrata totale da 13 coperti, classe E, vi aspetta a 379,90 euro, mentre la Hisense HV16A da 16 coperti, classe A, conquista il pubblico più esigente a 499,99 euro. Unieuro rilancia con il forno Candy Idea FIDCP X625 LIT da 70 litri, nero e inox, a 229,90 euro, accanto al frigorifero Beko BCNA275E4SN Total No-Frost da 177,5 cm a 599,90 euro, ideale per chi ama l’ordine e la freschezza.

Da Unieuro trovate anche l’Electrolux COFFP46TX0 pirolitico a 399,90 euro, il piano a induzione Smeg SI2641D nero a 299,90 euro, e ancora il frigorifero da incasso De’Longhi F6DP220EH da 220 litri, classe E, a 279,90 euro. Il tour Unieuro non finisce qui: il forno Hisense BI64213EPX da 77 litri e 3500 W inox è proposto a 269,90 euro, e il piano Electroline IHES2D30F a due zone slider a 149,99 euro chiude la selezione con stile. Unieuro trasforma la vostra cucina in un laboratorio di sapori e comfort, dove ogni dettaglio racconta la passione per la casa e per la convenienza vera.

Rossella Vitale

