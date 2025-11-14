Expert: il Black Friday parte già ora con offerte che scottano

Succede ogni anno, ma non così. Questa volta, Expert ha deciso di fare sul serio. Dimenticate i volantini qualunque o le promesse troppo belle per essere vere: qui ci sono sconti che fanno venire voglia di rinnovare tutto, dal soggiorno al computer portatile. Con le promozioni fino al 16 novembre, Expert vi accompagna in un viaggio tra tecnologia e convenienza, dove ogni prezzo sembra dirvi “è il momento giusto”. Magari la vostra TV fa i capricci da mesi, o il telefono ha deciso di rallentare proprio quando serve. O forse vi serve un portatile che tenga il passo tra riunioni e streaming notturni. Qualunque sia la scusa, Expert la rende credibile. E, diciamolo, qualche coccola hi-tech a novembre non ha mai fatto male.

Expert e le offerte che vi faranno cliccare sul tasto “compra”

Partiamo col botto: la Smart TV TCL Serie P69K 4K Ultra HD da 75″ con Google TV, HDR10+ e Dolby Audio è vostra a 499 euro. Con Expert, guardare un film o una serie non sarà più lo stesso. E per chi vive con lo smartphone in mano, Expert propone il XIAOMI Redmi Note 14 Pro Ocean Blue 8GB/256GB a 219 euro e il Redmi Note 14 5G Coral Green 8GB/256GB a 179,90 euro: due modelli pronti a rendere ogni gesto più fluido.

Ma Expert non dimentica chi studia o lavora: l’ASUS Vivobook 15 Intel® Core™ 5 120U 16GB/512GB a 499 euro è la scelta ideale per efficienza e design, mentre il Lenovo Ideapad 5 Slim Ultra 7 16GB/1TB a 849 euro mette in tasca una potenza che non conosce limiti. Per il divertimento puro, Expert propone la PlayStation 5 1TB con EA Sports FC™ 26 a 549 euro, con le cuffie Bigben a 19,90 euro per un’esperienza completa. E per chi ama la casa ordinata e curata, Expert completa il pacchetto con il ferro Philips Serie 3000 a 24,90 euro, la macchina Philips Serie 800 a 229 euro e la Remington S7750 a 29,90 euro.