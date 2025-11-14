Esselunga OFFERTE BOMBA: due dispositivi, due promozioni da perdere la testa

Novembre, grazie a Esselunga, è decisamente del secondo tipo. L’atmosfera si accende di offerte intelligenti, perfette per chi ama coccolarsi con la tecnologia o sperimentare in cucina. È il momento di rendere la casa più accogliente e se poi il portafoglio non si svuota, tanto di cappello! Le promo di Esselunga hanno quel tocco che fa la differenza per davvero, perché sanno regalare il top per davvero, con i brand migliori e i prezzi più ribassati di sempre. L’obiettivo è semplice: farvi godere al massimo ogni momento tra relax e gusto. I tagli arrivano fino al 51%, e la scadenza del 16 novembre mette quella punta di brio che trasforma ogni acquisto in una piccola conquista. In poche parole, Esselunga vi invita a scoprire un mondo di offerte dove tecnologia e praticità si stringono la mano, portando valore reale nelle vostre giornate.

Due offerte da non lasciarsi sfuggire per risparmiare grazie ad Esselunga

Il protagonista del salotto è la TV LED LG 50” 50UR781C0: Smart TV WebOS, risoluzione 3840×2160, audio 20W, connettività Wi-Fi, 3 HDMI, 2 USB e Bluetooth. Con il Game Optimizer, ogni esperienza diventa più fluida e coinvolgente. Qui si passa dal costo astronomico di €509,00 al prezzo super ribassato al massimo di soli €279,95, grazie a un -45% targato Esselunga.

In cucina, invece, c’è la top friggitrice ad aria Hisense HAF1350DR, da 6,7 litri, con pannello touch, 10 programmi automatici e finestra di monitoraggio per una cottura perfetta, sempre al punto giusto. Il costo all’inizio era di ben €163,25, mentre ora vi aspetta ad appena €79,99, scontatissimo grazie al -51% offerto da Esselunga. Con queste proposte, Esselunga conferma la sua attenzione per il comfort e la qualità, conferma quanto adori la sua clientela offrendo sconti che uniscono utilità e piacere. Non resta che approfittarne! Fino al 16 novembre, la convenienza abita da Esselunga.