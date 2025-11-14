Granelli interstellari che riscrivono la storia del clima artico

A volte le storie più incredibili non si trovano nei libri di storia, ma nelle polveri che fluttuano silenziose tra le stelle. Minuscole particelle che viaggiano per milioni di chilometri attraverso il vuoto, attraversano l’atmosfera e, senza che ce ne accorgiamo, finiscono a depositarsi nei luoghi più remoti del pianeta. È affascinante pensare che proprio questi minuscoli granelli cosmici — provenienti da chissà dove — possano raccontarci qualcosa sul passato della Terra. Ed è esattamente ciò che ha fatto un gruppo di ricercatori dell’Università di Washington, usando la polvere spaziale per svelare i segreti dei ghiacci artici degli ultimi trentamila anni.

Polvere cosmica nei ghiacci artici: le stelle come archivi del clima terrestre

Lo studio, pubblicato su Science, ha permesso di osservare la storia del Polo Nord con una lente completamente nuova. Gli scienziati si sono concentrati su un isotopo raro, l’elio-3, una specie di “firma” chimica che si trova nella polvere interstellare. L’idea è semplice ma geniale: quando il mare è coperto da ghiaccio, quella barriera impedisce alla polvere cosmica di cadere e depositarsi sul fondale. Quando invece le acque sono libere, la polvere riesce a raggiungere il fondo, lasciando una traccia visibile ancora oggi nei sedimenti.

È come se, strato dopo strato, il fondo dell’oceano avesse conservato un diario segreto delle ere passate. Analizzando tre punti dell’Oceano Artico, i ricercatori sono riusciti a ricostruire i periodi in cui i ghiacci si estendevano o si ritiravano, ben prima che i satelliti potessero osservare il fenomeno dall’alto. Nei sedimenti più antichi, quelli risalenti a circa ventimila anni fa, quasi non c’era traccia di elio-3 — segno che tutto era coperto da una distesa di ghiaccio continuo. Nei campioni più recenti, invece, la presenza dell’isotopo aumentava, proprio come ci si aspetterebbe in un’epoca di acque più libere.

L’elio-3 svela il diario segreto del Polo Nord scritto dalle stelle

Ma la scoperta non si ferma lì. Incrociando questi dati con l’analisi delle minuscole conchiglie dei foraminiferi — organismi marini che vivono in superficie — è emerso che nei periodi di minore copertura di ghiaccio la vita pullulava: più luce, più fotosintesi, più nutrimento per l’intero ecosistema artico. In altre parole, ogni piccolo granello di polvere spaziale non racconta solo una storia di ghiaccio e oceani, ma anche di vita, di resilienza e di cambiamento.

Il team guidato da Frankie Pavia spera che questa tecnica possa essere applicata anche ad altre aree del pianeta, per capire se la polvere cosmica possa davvero diventare una sorta di cronista universale dei mari. Con i ghiacci artici che si ritirano a una velocità preoccupante — oltre il 40% in meno dagli anni Settanta — forse sono proprio queste particelle venute dallo spazio a ricordarci quanto fragile e prezioso sia l’equilibrio del nostro mondo.