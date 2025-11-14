Apple MacBook Air: offerta Amazon da non perdere con sconto di 250 euro

Il risparmio è davvero fuori di testa su Amazon con gli utenti che si ritrovano a poter acquistare uno dei migliori notebook attualmente in circolazione, come l’Apple MacBook Air, pagandolo decisamente meno del solito e del listino che è previsto inizialmente. La promozione, valida per poco tempo, offre comunque la possibilità di ricevere la merce a domicilio senza costi aggiuntivi.

Il modello di cui vi parliamo oggi è stato lanciato sul mercato nel corso del 2025, è un prodotto caratterizzato dalla presenza di un ampio display da 13 pollici di diagonale, è un Liquid Retina con colori decisamente definiti e performanti, dettagli di livello superiore e nitidezza più che valida. A rendere l’esperienza più completa e funzionale ci pensa il processore Apple M4, ultima generazione con prestazioni da top di gamma, impreziosito dalla presenza di 16GB di RAM dedicati e 256GB di memoria interna su SSD (esiste anche la versione da 512GB di SSD, ma a prezzo maggiorato).

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Il prodotto presenta una fortissima attenzione al dettaglio e alla cura del design esterno, lo chassis è realizzato interamnete in metallo, con materiali di primissima qualità, nonché un comodo rivestimento esterno opaco che non trattiene le impronte. In fase d’acquisto potrete scegliere tra quattro colorazioni differenti, tutte in vendita oggi allo stesso identico prezzo.

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Apple MacBook Air, che promozione oggi su Amazon

Lo sconto Amazon che nessuno si aspettava di vedere, un prodotto che tutti vorrebbero acquistare, ma che finalmente risulta essere maggiormente alla portata: Apple MacBook Air è in promozione in questo periodo a soli 901 euro, con uno sconto applicato da Amazon pari al 22% del listino iniziale di 1149 euro. Ordinatelo subito collegandovi a questo link, con consegna gratuita presso il vostro domicilio.