Google rinnova la ricerca vocale su Android con un design ispirato a Gemini

Google ha iniziato il rollout di un importante restyling della ricerca vocale all’interno della sua app per Android, introducendo un design completamente rinnovato e più in linea con l’estetica delle ultime funzioni basate su Gemini. Dopo anni di presenza quasi immutata, i classici quattro puntini colorati che formavano un’onda sonora lasciano il posto a un nuovo elemento grafico: un arco luminoso che reagisce in tempo reale alla voce dell’utente.

Il nuovo effetto visivo, ispirato a Search Live, utilizza un’animazione a gradiente che richiama i colori tipici di Google e si accende quando il microfono rileva il parlato. Si tratta di un cambiamento che non solo modernizza l’aspetto della funzione, ma rende anche più coerente l’esperienza visiva con quella del resto dei servizi di ricerca e intelligenza artificiale di Mountain View.

Arco, colori dinamici e suoni aggiornati

Il nuovo arco che accompagna il dettato è affiancato da una scorciatoia per la ricerca musicale, con la voce “Cerca una canzone” e la scritta “Play Sing Hum” che sostituisce l’animazione del globo vista nelle versioni precedenti. È un chiaro segnale di come Google voglia integrare sempre di più le diverse modalità di ricerca — testo, voce e suono — all’interno di un’unica esperienza.

Anche il suono di attivazione e disattivazione del microfono è stato aggiornato: ora coincide con quello già utilizzato nella modalità AI Mode, garantendo maggiore uniformità tra le varie funzioni dell’ecosistema. L’insieme di questi piccoli accorgimenti contribuisce a creare un’interfaccia più raffinata, coerente e perfettamente in linea con la nuova identità visiva di Google.

Un segnale di continuità nella Ricerca Google

Il redesign della ricerca vocale arriva in un periodo di grande trasformazione per l’app di Google, che ha già visto il debutto di nuove interfacce per Search Live e Google Lens, entrambe basate su un approccio più interattivo e visivamente curato.

L’azienda sembra quindi voler riaffermare l’importanza della ricerca vocale, ancora molto utilizzata da milioni di utenti nonostante la crescente diffusione delle funzioni AI. L’aggiornamento è in fase di distribuzione graduale e, al momento, risulta disponibile solo per un numero limitato di utenti Android, ma è probabile che il rollout completo avvenga nelle prossime settimane.