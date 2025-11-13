Fastweb, da dicembre aumenti fino a 2€ al mese per alcune offerte Mobile

Fastweb Mobile si prepara a una nuova ondata di rimodulazioni a partire da dicembre 2025, con aumenti compresi tra 1 e 2€ al mese su diverse offerte. L’azienda giustifica tutto ciò con la necessità di “garantire la migliore qualità di rete e servizi”, ma la decisione ha inevitabilmente scatenato le reazioni dei clienti, già colpiti da modifiche contrattuali nei mesi scorsi.

Le comunicazioni ufficiali sono partite via SMS e nell’area clienti MyFastweb, dove ciascun utente può verificare l’entità precisa dell’aumento. In alcuni casi, il rincaro è accompagnato da un incremento dei Giga mensili, come compensazione al maggiore esborso.

Fastweb: le offerte coinvolte e il diritto di recesso senza penali

Gli aumenti riguardano gran parte della gamma mobile. Tra le principali offerte toccate dalla rimodulazione figurano Fastweb Mobile, Mobile Plus, Mobile Light, NeXXt Mobile, Mobile Freedom e Mobile Voce, tutte con rincari variabili da 1 a 2€ al mese. Anche i piani solo dati vedranno un incremento di 1€ mensile.

Fastweb ha pubblicato sul proprio sito, nella sezione “Informazioni per la clientela”, l’elenco completo delle tariffe interessate dalla modifica contrattuale, specificando i nuovi importi a partire dal rinnovo di dicembre.

Come previsto dalla normativa vigente, i clienti che non intendono accettare la modifica possono recedere dal contratto senza penali né costi di disattivazione entro il 1° febbraio 2026. È possibile farlo tramite PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it, nei negozi Fastweb o direttamente dall’area MyFastweb, specificando la causale “modifica delle condizioni contrattuali”. Chi ha dispositivi acquistati a rate potrà scegliere se continuare a pagare le rate residue o saldate in un’unica soluzione, senza ulteriori addebiti.

La decisione arriva a poche settimane dall’annuncio dell’integrazione tra Fastweb e Vodafone Italia, un’operazione che sta rivoluzionando le strategie di entrambe le aziende. Nonostante gli aumenti, Fastweb sottolinea di voler mantenere tariffe “competitive rispetto alla concorrenza”, con un’offerta che comprende rete 5G, servizi digitali evoluti e assistenza potenziata.