Esselunga: due offerte dai prezzi talmente stracciati da impazzire

Esselunga ha trasformato novembre in un mese speciale, tra super sconti, device wow e tecnologia entusiasmante. Tutto profuma di convenienza e di buona energia. Tra corsie e profumo di buone occasioni oltre che di pane sfornato, Esselunga propone offerte che sembrano pensate per rendere la quotidianità più semplice e divertente. C’è chi ama rilassarsi con una serie TV davanti a uno schermo che sembra una finestra sul mondo, e chi preferisce sperimentare nuove ricette in cucina. In entrambi i casi, il momento è perfetto per concedersi un piccolo regalo tecnologico. Il bello è che non serve correre dietro a sconti complicati o carte fedeltà introvabili: qui gli sconti sono forti e soprattutto irresistibili. Dal 45% al 51%, roba da far traballare anche i più “tirchi”. E se la data da ricordare è il 16 novembre, il messaggio è chiaro: chi prima arriva, meglio cucina e meglio guarda!

Due device imperdibili firmati Esselunga

La prima meraviglia targata Esselunga è il TV LED LG 50” 50UR781C0, una Smart TV WebOS con risoluzione 4K UHD (3840×2160), potenza audio 20W e funzioni come Game Optimizer, Wi-Fi, 3 HDMI, 2 USB e Bluetooth. Con dimensioni di 112×71,6×23 cm, regala immagini nitide e suoni avvolgenti. Il prezzo? Da €509,00 scende a €279,95, con un -45% da applauso.

Con Esselunga in cucina arriva anche la friggitrice ad aria Hisense HAF1350DR! Capacità di 6,7 litri, pannello digitale touch screen, 10 programmi di cottura automatici e finestra di monitoraggio per controllare, insomma il top del top. Prezzo originario? €163,25, ma ora è a soli €79,99, grazie ad uno sconto iper pazzo del -51%. Due offerte, una missione: far felici occhi e palato. Esselunga sa bene che la tecnologia non è solo un lusso, ma un modo per rendere la vita più leggera. E finché ci sono sconti così, il difficile sarà solo scegliere quale occasione portarsi a casa da Esselunga.