Euronics: settimana OFFERTE PAZZE LG tutte da non perdere

Ti è mai capitato di lottare con una montagna di panni mentre la lavatrice fa suoni da astronave stanca? Bene, è arrivato il momento di cambiare musica. Durante la LG Week di Euronics, fino al 16 novembre, puoi finalmente dare un upgrade al tuo modo di lavare, asciugare e persino conservare il cibo. Niente più capi sacrificati al dio del centrifugato o cibi che diventano esperimenti da laboratorio: qui si parla di tecnologia intelligente, design curato e un pizzico di soddisfazione personale. Euronics ti porta nel mondo LG con offerte che fanno venire voglia di mettere i panni in lavatrice anche solo per il gusto di usarla. Tra sensori AI, efficienza energetica e linee eleganti, ogni prodotto LG è pensato per semplificarti la vita e farti sentire come se avessi un piccolo assistente.

Vuoi risparmiare davvero con offerte Amazon e codici sconto autentici? Segui Codiciscontotech [vai qui subito] e Tecnofferte [clicca qui ora]. Due canali Telegram da non perdere se ami gli affari veri.

Le meraviglie iper tech firmate Euronics

Da Euronics, la Lavasciuga LG D4R5010TSWS 10/6 Kg Classe A Bianco è tua a 599 euro, una garanzia di bucato perfetto anche nei giorni più caotici. Sempre da Euronics, la Lavatrice AI DD R7 F2R7S09TSWC 9kg Classe A-10% Bianca ti aspetta a 499 euro, silenziosa e potente come un ninja del lavaggio.

Per chi vuole il top del top, da Euronics c’è la Lavasciuga LG WASHTOWER WT1210WWF 12/10 Kg Classe A Bianca a 2499 euro, un vero monumento alla praticità con design verticale e controllo smart. Euronics non dimentica nemmeno la cucina: il Frigorifero combinato GBBW322CEV Classe C 465lt Nero è proposto a 1149 euro, mentre da Euronics puoi trovare anche il GBBW726AMB Argento a 1399 euro e il GBBW726DEV Nero a 999 euro, eleganti e spaziosi. Chiude la carrellata LG in offerta da Euronics la Lavatrice AI DD R7 F4R7010TSWG 10kg Classe A Bianca a 499 euro: efficiente, intelligente e pronta a rendere ogni lavaggio un piccolo trionfo di freschezza.